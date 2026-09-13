Estado del campeonato tras el GP de España de F1, ¿dónde está Checo Pérez?

Andrea Kimi Antonelli se sigue acercando cada vez más a su campeonato y tras la victoria en el Gran Premio de España ha sacado una mayor ventaja sobre su compañero en Mercedes, George Russell, quien quedó fuera del podio como consecuencia de una pista donde era complicado adelantar.

Lewis Hamilton perdió terreno en cuanto a la lucha por el subcampeonato por el abandono por una falla en los frenos con el Ferrari, esto mientras que Lando Norris se sigue acercando tras tomar el podio, pero frustrado por perder la carrera por un error en los pits.

Cadillac, quienes esperaban tener un poco de oportunidad en una pista donde se esperaban banderas amarillas, sufrió del abandono de Sergio Pérez por una falla hidráulica.

Campeonato de pilotos tras el GP de España 2026 de F1

Posición - Piloto - Equipo - Puntos

1 - Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 292

2 - George Russell - Mercedes - 211

3 - Lewis Hamilton - Ferrari - 191

4 - Lando Norris - McLaren - 186

5 - Charles Leclerc - Ferrari - 167

6 - Max Verstappen - Red Bull - 145

7 - Oscar Piastri - McLaren - 120

8 - Isack Hadjar - Red Bull - 71

9 - Liam Lawson - Red Bull - 59

10 - Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 41

11 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 31

12 - Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 27

13 - Oliver Bearman - Haas F1 Team - 18

14 - Gabriel Bortoleto - Audi - 10

15 - Nico Hülkenberg - Audi - 7

16 - Carlos Sainz - Williams - 6

17 - Alexander Albon - Williams - 5

18 - Esteban Ocon - Haas F1 Team - 3

19 - Fernando Alonso - Aston Martin - 3

20 - Yuki Tsunoda - Racing Bulls - 1

21 - Lance Stroll - Aston Martin - 0

22 - Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0

23 - Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0

Campeonato de constructores tras el GP de España 2026 de F1

Posición - Equipo - Puntos