Steelers apuestan por experiencia campeona y nombran a Mike McCarthy como head coach

Los Steelers de Pittsburgh están cerca de cerrar un acuerdo para contratar a Mike McCarthy como su próximo entrenador en jefe, de acuerdo con reportes de NFL Network, ESPN y The Athletic, en un movimiento que marca el fin de una de las eras más estables en la historia reciente de la liga tras la salida de Mike Tomlin.

McCarthy reemplaza a Tomlin, quien dejó el cargo a principios de este mes luego de 19 temporadas al frente de la franquicia. Durante su gestión, Tomlin nunca registró un récord perdedor, conquistó el Super Bowl XLIII y mantuvo a los Steelers como contendientes constantes en la AFC durante casi dos décadas.

La organización opta ahora por un perfil distinto. McCarthy, de 62 años, llega con 18 temporadas de experiencia como entrenador en jefe en la NFL, 13 con los Packers y cinco con los Cowboys. Su mayor logro fue el título del Super Bowl XLV en la temporada 2010-11, cuando llevó a Green Bay al campeonato con una victoria de 31-25, precisamente ante Pittsburgh.

Un cambio histórico en el modelo Steelers

La contratación de McCarthy representa una ruptura con la tradición de los Steelers. Desde 1969, la franquicia sólo ha tenido tre entrenadores en jefe, Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin, todos contratados antes de cumplir 40 años y con un perfil defensivo. McCarthy será el primer head coach en la historia del equipo contratado con más de 60 años y con una trayectoria ligada al desarrollo ofensivo.

Nacido en Pittsburgh, McCarthy creció admirando a los Steelers de los años 70, liderados por Noll. Su regreso a la ciudad también tiene un componente personal. Su padre, Joe McCarthy Jr., fue bombero y propietario de un bar en el vecindario de Greenfield.

Antes de consolidarse como entrenador principal, McCarthy trabajó como coach de quarterbacks en Kansas City y Green Bay, y como coordinador ofensivo en Nueva Orleans y San Francisco. Durante su etapa con los Saints coincidió con Omar Khan y Andy Weidl, actuales gerente general y gerente asistente de los Steelers.

El antecedente con Aaron Rodgers

Uno de los puntos que rodean la llegada de McCarthy es el futuro del pasador Aaron Rodgers. Ambos conquistaron juntos el Super Bowl con los Packers y mantuvieron una de las sociedades más productivas de la liga durante más de una década.

Rodgers jugó la temporada pasada con los Steelers, con quienes el equipo terminó con marca de 10-7 y ganó la AFC Norte en 2025, antes de ser eliminado por los Houston Texans en la ronda de comodines. Sin embargo, el pasador se convertirá en agente libre y su continuidad en Pittsburgh no está definida.

McCarthy dejó Dallas luego de cinco campañas en las que acumuló múltiples apariciones en playoffs, aunque sin avanzar al Juego de Campeonato de la NFC. Los Cowboys optaron por no extender su contrato tras la temporada 2024 y nombraron a Brian Schottenheimer como su sucesor.