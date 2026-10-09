¡Sorpresa en Shanghái! Djokovic queda eliminado y Zverev avanza con susto

La jornada del Masters de Shanghái dejó una de las mayores sorpresas de la temporada con la eliminación prematura de Novak Djokovic. El tenista serbio, cuatro veces campeón del torneo, se despidió en su debut tras caer ante el polaco Hubert Hurkacz con parciales de 6-4 y 6-3 en poco más de una hora y media de juego.

Hurkacz cimentó su histórica primera victoria sobre el balcánico gracias a la solvencia de su servicio, acumulando 13 aces y sin conceder oportunidades de quiebre en todo el encuentro. Por su parte, Djokovic acusó el desgaste físico acumulado en las últimas semanas en el circuito. Con este resultado, el serbio compromete provisionalmente su clasificación matemática para las ATP Finals.

Zverev y Shelton cumplen en sus compromisos

El alemán Alexander Zverev ratificó su condición de favorito al avanzar a la tercera ronda tras superar al jugador local Wu Yibing por 6-4 y 7-6 (4). Pese a dominar las acciones en el set inicial, Zverev tuvo que exigirse al máximo en el desempate del segundo set. El teutón causó preocupación al sufrir una torcedura en el tobillo izquierdo durante el cierre del encuentro, aunque pudo concluirlo sin solicitar asistencia médica inmediata.

En tanto, el estadounidense Ben Shelton celebró su avance a la siguiente fase al derrotar al alemán Daniel Altmaier por 6-3 y 7-6 (6) en un choque de alta intensidad en los servicios. En contraparte, la delegación italiana sufrió la baja de Flavio Cobolli al ceder ante el francés Adrian Mannarino (6-1, 4-6, 6-3), mientras que el ruso Andrey Rublev cayó de forma contundente frente al clasificado japonés Rei Sakamoto por doble 6-4.

Davidovich y Cerúndolo sostienen la representación hispana

El balance para los tenistas de habla hispana estuvo liderado por el español Alejandro Davidovich Fokina y el argentino Francisco Cerúndolo, quienes firmaron los únicos triunfos de la región en la jornada. Davidovich Fokina exhibió solvencia al batir al estadounidense Jenson Brooksby con un categórico 6-1 y 6-3.

Cerúndolo hizo lo propio frente al ruso Roman Safiullin en un partido trabajado de principio a fin, sellando su boleto por 7-7 (5) y 6-3. El cuadro definitivo se completó con el avance del australiano Alex de Miñaur, beneficiado por el retiro previo del eslovaco Alex Molcan. De los doce competidores de la región que iniciaron el día, únicamente el español y el argentino consiguieron instalarse en la tercera ronda del Masters 1000 chino.