Álvaro Fidalgo confiesa su profecía: Lo soñó una noche antes y le cumplió al Betis.

En la cancha se reflejó lo que soñó una noche antes. En poco menos de dos meses, Álvaro Fidalgo anotó su primer gol como jugador en Primera División de España y aceptó que una noche antes, en el hotel de concentración, mientras dormía, tuvo esa imagen entre sueños.

“Lo soñé varias veces ayer por la noche, lo que pase o no pase ya es otra cosa gracias a Dios así es”

En el medio de la cancha, en un partido que para muchos alrededor del mundo es tan pasional como un Boca-River Plate, Álvaro Fidalgo marcó su primer gol que encaminó al Betis a ganar al medio tiempo 2-0 al sevilla. Sin embargo, se difuminó la alegría con el empate final que solamente dejó la muestra de que estos partidos se tienen que jugar al máximo hasta el minuto final.

"Los Derbys hay que jugarlos hasta el minuto 90, sobre el final, con mucha seriedad y ser ecuánimes, no porque se vaya ganando en un tiempo quiere decir que todo esta definido y nos pasó esta vez".

Fidalgo lo hace mejor cada que juega en España con el Betis. Foto tomada de Facebook Real Betis Balompié

TRES AÑOS PARA VOLVER A ANOTAR

El buen gol de Fidalgo al pegarle al balón de 'tres dedos', fue al minuto 37 del Derby andaluz y significó la ventaja parcial del Betis. Aunque español de nacimiento, desde el año pasado Fidalgo es mexicano y así está registrado en la liga española.

Por lo tanto, rompió una sequía de tres años sin anotar por parte de un jugador nacional en España. La última vez había sido Julián Araujo con Las Palmas en diciembre de 2023 en un partido ante el Getafe.

En los últimos dos años ha existido una carencia de jugadores mexicanos en España, un país que normalmente era la puerta de acceso a otro tipo de futbol para los connacionales que preferían no batirse contra el idioma y desembarcaban en esta liga.

LA SELECCIÓN MEXICANA CADA VEZ MÁS CERCA

El buen rendimiento que está teniendo Fidalgo lo pone en la mira de la Selección Mexicana. Esta semana tendrá una plática con Javier Aguirre quien planea llevarlo a la Selección este mes de marzo cuando enfrenten a Portugal en el Azteca y a Bélgica en el Soldier Field.

Antes del Derby Andaluz, el técnico Manuel Pellegrini tuvo palabras de elogio a su comportamiento en el trabajo.

"Fidalgo es un jugador con gran técnica que pierde pocos balones y nos da solidez en el campo, es muy gratificante ver cómo se ha integrado con el plantel y lo bien que nos ha caído su presencia para completar las carencias que teníamos".