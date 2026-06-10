¿’Sonaldo’? Son Heung-min reacciona al apodo que le pusieron los mexicanos

Son Heung-min, estrella de la Selección de Corea del Sur, no pierde la humildad ni la capacidad de asombro, pese a vivir rodeado de reflectores y con el glamour de la ciudad de Los Ángeles. Asegura que este Mundial lo está viviendo “como niño, como un sueño”.

“Tanto si es la primera vez o la cuarta, me siento como un niño, es el escenario soñado para mí. Creo que en Qatar mostramos las fortalezas, tuvimos derrotas y fracasos y esas experiencias se trasladan a la edición y pensamos en prepararnos”, dijo en conferencia previa al duelo ante Chequia, en Guadalajara.

Son Heung-min espera cosechar un buen resultado en el Mundial Reuters

Ante una repleta sala de prensa del Estadio Guadalajara, Son Heung-min reiteró su objetivo mundialista.

“En primer lugar, es un placer volver a la Copa Mundial, un escenario con el que he soñado desde una edad muy pequeño. Hemos hecho todo lo posible. Queremos cosechar un buen resultado y vamos a darlo todo.

“No es un enfrentamiento individual. Se trata de un deporte colectivo y tratamos de neutralizar al equipo checo y a nivel táctico tenemos ideas de cómo neutralizar su juego: 11 vs 11 y voy a pensar cómo enfrentar al colectivo”, advirtió con la seguridad que le brindan sus 146 partidos con la Selección de Corea del Sur.

Son Heung-min consideró que la selección de Corea del Sur llega muy bien preparada Reuters

Para el debut de Corea del Sur en el Mundial 2026, el extremo de 33 años confesó cierto nerviosismo en el vestidor.

“No puedo expresarlo en una sola palabra, es el escenario de los sueños, la mentalidad es la misma. Hemos madurado algo, tenemos experiencia, hay cambios en posiciones, pero todo es positivo. No hay problemas y cuando veo a mis compañeros en el vestuario veo que se han esforzado por Corea del Sur.

“A veces hay que tranquilizarlos. Estamos muy preparados y espero podamos tener un buen resultado. Estamos bien preparados y el entorno es positivo”.

Corea del Sur y Chequia arrancan su actividad del Grupo A este 11 de junio, a las 20:00 horas, en el Estadio Guadalajara, ya con el furor de la inauguración del certamen una vez que México y Sudáfrica hagan lo propio horas antes en Ciudad de México.

“No me toca evaluar a mí a los jugadores de Chequia, llegaron de la repesca y aquí están. Son muy competentes, pero prefiero ser cauteloso. Chequia tiene jugadores fabulosos. Muchos de ellos disputan partidos internacionales por todo el mundo y estar al cien por cien”.

Sobre el impacto que ha generado su jerarquía con LAFC desde los juegos de Concacaf Champions Cup, reaccionó al apodo por el que se refieren en alusión a Cristiano Ronaldo: “Sonaldo”.

“Ahora juego en Los Ángeles y hay muchos mexicanos ahí. Siento la pasión que tienen por el futbol. He aprendido mucho de ellos. Me mandan su cariño, estoy agradecido y no creo que haya hecho lo suficiente como para ganarme el apodo”, replicó con la humildad y simpatía que le caracteriza.