Selección de Corea del Sur: títulos, datos, figura, grupo y calendario en el Mundial 2026

Corea del Sur es el amo de la constancia en Asia. Tras un debut testimonial en Suiza 1954 donde sufrieron goleadas históricas ante Hungría y Turquía, los surcoreanos construyeron una hegemonía sin precedentes en su confederación. Desde México 1986, no han faltado a una sola cita mundialista, acumulando 11 participaciones consecutivas hasta 2026. Esta racha los coloca en un club selecto de élite global junto a potencias como Brasil, Alemania o España, consolidando su identidad basada en una disciplina táctica férrea y una resistencia física sobrehumana.

El punto de inflexión que cambió su historia para siempre fue el Mundial de Corea-Japón 2002. Bajo el mando de Guus Hiddink, los surcoreanos firmaron la mayor epopeya del futbol asiático al alcanzar las Semifinales, eliminando en el camino a gigantes como Italia con el histórico gol de oro de Ahn Jung-hwan y España. Aunque rodeados de polémica arbitral, ese cuarto puesto inyectó una confianza definitiva en el jugador coreano, permitiéndo le exportar talento de primer nivel a Europa y lograr hitos como la eliminación de la campeona Alemania en Rusia 2018.

Al Mundial 2026, Corea del Sur llega con una madurez futbolística envidiable. Liderados por el icónico Son Heung-min (la mayor estrella en la historia del continente) y la solidez defensiva de Kim Min-jae del Bayern Múnich, los "Guerreros Taeguk" han dominado las eliminatorias de la AFC con un futbol más ofensivo y moderno. El objetivo en Norteamérica es claro: superar los octavos de final alcanzados en 2022 y demostrar que el "Milagro del Han" no fue cosa de un solo torneo, sino el estándar de una nación que ya juega de tú a tú con cualquiera.

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE COREA DEL SUR

La selección de Corea del Sur se unificó con la de Corea del Norte, para disputar un campeonato mundial. Se trató del Mundial Juvenil celebrado en Portugal, en 1991. La bandera compartida fue blanca, con la figura de la península en azul. Corea Unificada llegó hasta cuartos de final tras ser eliminada por Brasil 5-1.

Son Heung-Min lidera a la selección coreana en el campo. AFP

FIGURA DE LA SELECCIÓN DE COREA DEL SUR: SON HEUNG-MIN

El delantero de 33 años Son Heung-Min, una leyenda activa del futbol asiático, es uno de los jugadores a seguir durante el Mundial 2026. El extremo izquierdo de Los ángeles FC acumula 142 partidos con Corea del sur, tiene el récord histórico de apariciones con dicha selección, además de 54 goles, 3 de ellos en copas del mundo.

DT: HONG MYUNG-BO

Hong Myung-bo es historia viviente para el representativo surcoreano. Como jugador fue parte de la generación que alcanzó el cuarto puesto del Mundial 2002. Como seleccionador ostenta la medalla de bronce de corea del sur en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mientras que en selección mayor sobrelleva su segundo ciclo, el primer fue de 2013 al 2014, mientras que el presente comenzó desde el 2024, en la que clasificó de manera invicta al equipo. con 6 victorias y 4 empates.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE COREA DEL SUR:

Participaciones totales: 12 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

Mejor posición histórica: Cuarto lugar (2002)

Mejor posición (Era Moderna): Cuarto lugar (2002)

Récord histórico (Partidos): 38 PJ, 7 PG, 10 PE, 21 PP

Goles: 39 a favor, 78 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Son Heung-min, Ahn Jung-hwan y Park Ji-sung.

Jugador con más partidos: Hong Myung-bo (16)

Gol más rápido: Park Chu-young (minuto 4, vs Nigeria, en el 2010)

Racha de clasificaciones: 11 (1986 - 2026)

Confederación: AFC

GRUPO DE LA SELECCIÓN DE COREA DEL SUR

GRUPO A

México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA

11 de junio vs Chequia (20:00 horas, GDL)

18 de junio vs México (19:00 horas, GDL)

24 de junio vs Sudáfrica (24 de junio, MTY)

PRONÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA

Avanza como segundo de grupo y alcanza los octavos de final.