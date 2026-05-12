LeBron James tras la derrota: "No sé qué me depara el futuro" ¿Seguirá en la NBA?

La temporada número 23 de LeBron James llegó a un cierre abrupto y doloroso. Los Los Angeles Lakers se despidieron de los playoffs tras ser barridos en la segunda ronda por un implacable Oklahoma City Thunder, culminando con una derrota de 115-110 en el cuarto juego, pero la derrota podría haber sido la última de una de las estrellas de la NBA.

A sus 41 años, y tras una serie donde tuvo que cargar con el peso del equipo ante la ausencia por lesión de Luka Doncic, quien no estuvo presente en todos los playoffs, el futuro de la máxima leyenda activa del baloncesto es hoy un enigma.

A pesar de la caída, James demostró que su vigencia física desafía la lógica, registrando 24 puntos y 12 rebotes en su último encuentro. Sin embargo, el desgaste emocional fue evidente en sus declaraciones posteriores al partido.

“Dejé todo lo que pude en la duela”, afirmó el líder histórico de puntos de la liga. “Incluso aunque obviamente odio perder, puedo irme diciendo: 'Mierda, estaba concentrado en lo que necesitábamos hacer'”.

Por primera vez en sus ocho años con la franquicia de California, LeBron entra al verano como un agente libre sin restricciones, sin opciones de contrato que lo aten a los Lakers.

El futuro de "El Rey": ¿Retiro o una última danza?

La pregunta sobre el retiro sobrevoló la sala de prensa, pero James prefirió no dar una respuesta definitiva.

“Con mi futuro, no lo sé, obviamente. Todavía estamos frescos tras haber perdido. No sé qué me depara el futuro”, y ante la insistencia de los medios dijo: “No creo haber dicho algo como: ‘Oh, el retiro se acerca’. En la posición en la que estoy esta noche, tengo mucho tiempo”.

El factor decisivo para ver a James en una temporada número 24 será su capacidad de mantenerse en el nivel de otras estrellas. “Para mí se trata del proceso. Si puedo comprometerme a seguir enamorado del proceso de llegar a la arena cinco horas y media antes para prepararme... eso será un factor importante”, explicó LeBron.

Mientras los rumores sugieren un posible regreso a los Cleveland Cavaliers para cerrar su carrera donde todo comenzó, o incluso una renovación con los Lakers para buscar un quinto anillo junto a un Doncic recuperado, James se limitó a señalar que su prioridad inmediata es “recalibrar con mi familia, hablar con ellos y pasar tiempo con ellos”.