Anuncian renovación del Autódromo Hermanos Rodríguez rumbo al GP de México 2026

La empresa que tiene la concesión del Autódromo Hermanos Rodríguez, CIE, anunció un plan de remodelación para el circuito capitalino con el objetivo de mantener el trazado de la Magdalena Mixhuca a la altura de recibir a la Fórmula 1 el próximo mes de octubre.

Con una inversión de 202 millones de pesos, el recinto entra en una fase de actualización técnica y estética para garantizar la seguridad y el espectáculo de cara al Gran Premio de la Ciudad de México 2026 y, donde después de un año de ausencia, Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a competir.

Las obras, que comenzaron formalmente este lunes 11 de mayo, se enfocan en preservar la homologación Grado 1 de la FIA. Esta certificación es vital para que el circuito pueda recibir a la máxima categoría en su nueva etapa reglamentaria, donde la evolución de los monoplazas exige pistas en condiciones óptimas.

¿Qué trabajos de remodelación se realizarán al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Bajo la supervisión de la firma alemana Tilke, quienes se encargaron del rediseño del trazado para el regreso en el 2015 y la remodelación, así como del organismo rector del automovilismo mundial, el proyecto contempla una intervención estratégica en el asfalto. Se realizará una repavimentación de 6.5 centímetros de espesor en sectores específicos del trazado de 4.3 kilómetros, asegurando una superficie impecable para los neumáticos.

Además del trabajo sobre el asfalto y línea de carrera, el plan de mantenimiento incluye:

Sistema de drenaje: Limpieza y refuerzo de los U-drains para evitar acumulaciones de agua.

Limpieza y refuerzo de los Lavaderos ( kerbs ): Reparación y ajuste de los bordes de la pista para cumplir con estándares internacionales.

Infraestructura operativa: Renovación de la fachada del Pit Building y cambio total de asfalto en el Paddock .

Dado que el Autódromo Hermanos Rodríguez comparte algunas zonas con el Estadio GNP Seguros y con la Ciudad Deportiva, los trabajos se realizarán de forma intermitente, garantizando que todo esté listo para recibir a la afición del 30 de octubre al 1 de noviembre.