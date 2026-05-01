Luis Enrique explota contra sus críticos: "Si es una opinión de mierda, no debes respetarla"

Luis Enrique volvió a demostrar que no se guarda nada, ni dentro ni fuera de la cancha. Tras el frenético triunfo a mitad de semana del PSG por 5-4 ante el Bayern de Múnich en una noche de Champions que rozó la locura, el estratega español mandó un mensaje a sus detractores con una frase que ya le está dando la vuelta al mundo.

A pesar del festín de goles, no faltaron los críticos que señalaron las facilidades defensivas de los parisinos. La respuesta de Luis Enrique fue un auténtico golpe mediático:

“Esto es como la vida. Hay opiniones de todos los colores. Creo que no hay que respetar todas las opiniones, porque si es una opinión de mierda no debes respetarla”, soltó de forma tajante.

Para el técnico asturiano, el espectáculo brindado en el Parque de los Príncipes es la esencia pura del futbol moderno. "Habrá gente a la que le guste jugar así, que es la mayoría, y otra a la que no. La mayoría de los que aman el futbol disfrutaron y eso es lo importante", sentenció, defendiendo a capa y solapa su filosofía de ataque total.

Luis Enrique dejó claro que el PSG no piensa bajar las revoluciones. En su búsqueda por la ansiada 'Orejona', el riesgo ofensivo lo asumirán y las críticas externas, según él, no tienen cabida en su vestuario.