Alcaraz arrasó y obtuvo su victoria número 300

Carlos Alcaraz arrasó al kazajo Alexander Bublik por 6-3 y 6-0, con lo que significó su victoria número 300 en su carrera como profesional. El español se metió a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo y se visualiza un nuevo capítulo de su rivalidad ante Jannik Sinner.

El murciano mostró solidez (sólo 15 errores), en cambio su rival tuvo 28 errores no forzados, en lo que fue su victoria más holgada en Montecarlo.

Carlos Alcaraz afirmó que jugó de manera agresiva Reuters

Alexander Bublik no tuvo eficacia en sus golpes, lo que aprovechó Alcaraz para adjudicarse el primer set con un sólido servicio. Cuando el partido estuvo 2-3, Alcaraz respondió con 10 juegos consecutivos.

Para el segundo set, al español le bastó con no cometer errores para arrasar a un desconectado Bublik, que sólo sumó 12 puntos en toda la manga, dos de ellos ganadores.

Carlos Alcaraz se medirá en semifinales al australiano Alex de Miñaur o a Valentin Vacherot.

“Empecé el partido bastante bien. Tuve puntos para ponerme dos breaks arriba y no lo logré, y luego perdí un poco la sensación con la pelota. Tuve que correr mucho de lado a lado, tuve que defender y después unos cuantos juegos me dieron mucha confianza en el partido. Estuve jugando de forma agresiva y disputé un gran partido, muy sólido, contra un jugador del que no sabes qué va a hacer”, dijo el español.

JANNIK SINNER A SEMIFINALES DEL MASTERS DE MONTECARLO

Jannik Sinner se mostró sólido en su saque (75 por ciento de los puntos ganados) y sólo concedió una bola de break (en el segundo set) para vencer a Auger-Aliassime por 6-3 y 6-4 en hora y media de juego.

Jannik Sinner venció a vencer a Auger-Aliassime para instalarse en semifinales del Masters de Montecarlo Reuters

En semifinales, Sinner se enfrentará al alemán Alexander Zverev.

De llegar a la final y ganarla el domingo, Jannik Sinner le arrebataría el número 1 del mundo a Carlos Alcaraz. Por su parte, el español tratará de revalidar el título.