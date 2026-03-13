Anna Vives, la diseñadora con síndrome de Down que vestirá al Barcelona en la Champions

Anna Vives, una mujer española que vive en la Ciudad Condal, fue la encargada de elaborar la tipografía especial para el Barcelona, mismos que rendirán honor al Día Internacional del síndrome de Down luciendo una tipografía especial en el partido de vuelta de Champions League ante Newcastle.

Siendo gran admiradora de Andrés Iniesta -razón por la que que el número 8 es su favorito- Anna Vives tampoco esconde su amor por el FC Barcelona y River Plate, quienes en años anteriores dieron luz a la creatividad de la mujer española que está por cumplir 40 años.

Con el apoyo de sus 3 hermanos, Anna comenzó a lucir sus habilidades mediante la computadora y, de una idea lanzada sin gran análisis, comenzó a realizar una tipografía que luce mayúsculas, minúsculas y una naturalidad que deja relucir algunos de los valores que en familia buscan hacer trascender: la confianza, cariño y el trabajo en equipo.

Haciendo visible el 21 de marzo, Día Internacional del síndrome de Down, Barcelona retomó la creación de Anna Vives y el club blaugrana lucirá una tipografía hecha por ella durante la vuelta de los Octavos de Final correspondientes a la Champions League, compromiso vital para la temporada de los dirigidos por Hansi Flick.

Anna Vives es aficionada del Barcelona y River Plate, equipos que ya utilizaron su tipografía en partidos oficiales. Captura de pantalla

Será el miércoles 18 de marzo cuando el Spotify Camp Nou vuelva a vestirse de gala para recibir a 62,000 aficionados en sus tribunas (más que nunca antes tras su remodelación) para enfrentarse al Newcastle United por un boleto a la siguiente ronda de Champions League; la ida la empataron 1-1.

Luciendo en color amarillo, la tipografía creada por Anna Vives será la que resaltará en las playeras del club culé, dejando huella y haciendo visible una condición que tocará el corazón de más de un aficionado.

Tanto en las tiendas físicas (del Spotify Camp Nou) como en la tienda en línea, se podrán adquirir las playeras junto con la tipografía oficial que estará vistiendo el Barcelona en este partido decisivo.

BFG