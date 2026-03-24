Sin portero y sin goleador: Bélgica sufre bajas de peso para enfrentar a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana afina los últimos detalles tácticos de cara a un verano histórico. A menos de tres meses del silbatazo inicial del Mundial 2026, los partidos de preparación cobran una relevancia máxima. El próximo martes 31 de marzo, el combinado nacional medirá fuerzas ante la selección de Bélgica, un rival europeo de gran jerarquía que, sorpresivamente, llegará a este compromiso con un plantel parchado. El conjunto de los Diablos Rojos sufrió golpes severos en su convocatoria, confirmando las ausencias de su guardameta titular y su máximo referente en el ataque.

Romelu Lukaku celebrando un gol con Bélgica. REUTERS

EL DRAMA EN LA DELANTERA: ROMELU LUKAKU ABANDONA LA CONCENTRACIÓN

El poderío ofensivo del equipo europeo quedó seriamente mermado. Romelu Lukaku, el máximo artillero en la historia de la selección con 89 anotaciones en 124 encuentros internacionales, solicitó permiso para abandonar la concentración. El delantero de 32 años busca aprovechar esta pausa para optimizar su condición física, luego de una campaña complicada donde las lesiones le pasaron factura. Además, en el Nápoles, el técnico Antonio Conte le otorgó la titularidad al danés Rasmus Højlund, relegando al atacante belga a un rol secundario.

Leandro Trossard entrenando con el Arsenal. REUTERS

El estratega de Bélgica, el francés Rudi Garcia, planeaba utilizar los juegos amistosos en Chicago y Atlanta para que su delantero estrella recuperara el ritmo competitivo. Sin embargo, la decisión del jugador obligó al técnico a replantear todo su esquema ofensivo de cara al duelo contra Estados Unidos de este sábado y ante el Tricolor la próxima semana. Por si fuera poco, el dolor de cabeza en el ataque creció con la confirmación de otras dos bajas dolorosas: el extremo Leandro Trossard, figura del Arsenal, y Hans Vanaken, mediocampista del Club Brugge, quienes tampoco verán acción frente a la escuadra azteca.

SIN LA MURALLA DEL REAL MADRID, PERO CON EL REGRESO DE DE BRUYNE

La portería también sufrió un impacto devastador. Thibaut Courtois, el arquero estelar del Real Madrid, quedó fuera de la lista de viaje tras lastimarse la semana pasada con el conjunto merengue. Sin su presencia bajo los tres postes, la zaga europea pierde a su principal líder y organizador, lo que abre una ventana de oportunidad invaluable para que los delanteros de México busquen perforar el arco rival con mayor facilidad. Enfrentar a un equipo sin su guardameta de élite y sin su goleador principal cambia por completo la dinámica del encuentro.

Kevin de Bruyne jugando con el Nápoles. REUTERS

A pesar de esta ola de ausencias considerables, no todas son malas noticias para el cuadro del viejo continente. El representativo belga recuperó a su cerebro en el medio campo: Kevin De Bruyne. El talentoso mediocampista regresó a las convocatorias después de varios meses de inactividad por temas físicos, y comandará los hilos de su selección. Para el equipo mexicano, este duelo representa un ensayo fundamental. Aunque el rival no cuente con todas sus piezas estelares, la intensidad de un choque internacional exige concentración absoluta para llegar en la mejor forma al Mundial 2026.

ASÍ QUEDÓ LA CONVOCATORIA DE BÉLGICA

Porteros: Senne Lammens, Matz Sels y Maarten Vandevoordt.

Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan NGoy, Joaquin Seys y Arthur Theate.

Mediocampistas: Kevin de Bruyne, Nathan de Cat, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans y Axel Witsel.

Delanteros: Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers y Lucas Stassin.