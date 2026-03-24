Viejos los cerros… A los 41 años, Flacco no se retira: renueva un año más con los Cincinnati Bengals

Los Cincinnati Bengals apostaron por la experiencia y continuidad al asegurar la permanencia de Joe Flacco rumbo a la temporada 2026 de la NFL, en un movimiento que hace del veterano de 41 años de edad el jugador más veterano con contrato vigente en la liga.

Flacco desafía el paso del tiempo y se mantiene como una opción confiable dentro de la liga. Luego de llegar a Cincinnati en 2025 tras un cambio con los Cleveland Browns, el veterano mariscal asumió un rol clave en un momento crítico para la franquicia, cuando Joe Burrow quedó fuera por lesión.

Durante su paso con los Bengals, Flacco aportó experiencia y producción en el campo. En seis partidos como titular, lanzó para más de 1,600 yardas y 13 touchdowns, mostrando que aún puede competir a nivel profesional pese a su edad.

Su rendimiento fue suficiente para consolidarse como una pieza valiosa dentro del roster. De hecho, el propio equipo había manifestado interés en mantenerlo, considerándolo un respaldo ideal para Burrow y una garantía en caso de emergencia.

La renovación también responde a la intención del propio jugador. Flacco dejó claro que desea continuar su carrera y disputar una temporada número 19 en la NFL, además de mostrarse abierto a seguir en Cincinnati incluso en un rol secundario.

Su presencia tiene un peso intangible. En una liga dominada por quarterbacks jóvenes, Flacco representa una figura de liderazgo, lectura defensiva y control del juego, cualidades que siguen siendo altamente valoradas por los equipos contendientes.

Para los Bengals, esta decisión también es estratégica. Con Burrow como pilar ofensivo, contar con un suplente experimentado evita riesgos en una posición crítica y permite mantener estabilidad en caso de cualquier eventualidad física.

Además, la continuidad de Flacco aporta tranquilidad a un equipo que aspira a competir en la AFC, donde la exigencia es máxima. La diferencia entre avanzar en playoffs o quedar fuera muchas veces depende de la capacidad de respuesta ante imprevistos, y ahí es donde el veterano quarterback cobra relevancia.

Para Flacco, la historia continúa. Lejos del retiro, el campeón de Super Bowl XLVII (2013) mantiene viva su carrera y suma un nuevo capítulo con los Bengals, demostrando que la experiencia sigue teniendo un lugar en la élite del futbol americano.