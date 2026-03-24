Atlético Morelia rompe el silencio: ¿Comprará una franquicia para volver a la Liga MX?

La incertidumbre sobre el futuro del futbol mexicano y el regreso del ascenso oficial mantiene a la afición en vilo. Tras los recientes movimientos en los escritorios de la Federación Mexicana de Futbol, donde trascendió que el Atlante regresará al máximo circuito tras adquirir la franquicia del Mazatlán FC para el Apertura 2026, los ojos de todo Michoacán se pusieron sobre la directiva canaria. Sin embargo, el Club Atlético Morelia decidió frenar en seco las especulaciones y emitió un comunicado oficial este martes, dejando clara su postura sobre cómo planean recuperar su lugar en la Liga MX.

Partido entre Atlético Morelia y Atlante en la Liga de Expansión. Foto de X: @C_A_Morelia

EL COMUNICADO CANARIO: RECHAZO TOTAL A LA COMPRA DE FRANQUICIAS

A través de sus canales oficiales, la institución michoacana desmintió categóricamente que se encuentre en pláticas o gestiones para adquirir un lugar en la Primera División mediante una transacción económica. La directiva fue enfática al señalar que las versiones difundidas por algunos comunicadores en plataformas digitales carecen de sustento. Para el equipo que juega en el Estadio Morelos, la dignidad deportiva tiene un valor especial, por lo que negaron cualquier negociación presente o de cara al futuro próximo que implique comprar una "plaza".

Esta respuesta llega en un momento de alta tensión, pues la afición moreliana exige resultados y el regreso inmediato a la Liga MX. No obstante, el club pidió a sus seguidores no prestar atención a información falsa que solo busca desestabilizar el entorno de la institución. El mensaje fue contundente: el Morelia no seguirá los pasos de otros equipos que prefirieron la vía administrativa para saltarse categorías, sino que buscará la gloria desde la cancha.

LA APUESTA POR EL ASCENSO DEPORTIVO Y EL FUTURO TRAS EL MUNDIAL

El segundo punto del comunicado del Atlético Morelia reafirmó el compromiso con la historia del club. La dirigencia aseguró que cree firmemente en el ascenso deportivo y que el lugar que merece la capital michoacana se ganará con esfuerzo, mérito y resultados futbolísticos. Esta decisión pone a la escuadra en una posición de espera, ya que el tema de la reactivación oficial del ascenso y descenso para la Liga de Expansión MX se discutirá formalmente hasta después de que concluya el Mundial 2026.

Camiseta del Atlético Morelia colgada. Foto de X: @C_A_Morelia

Se espera que a finales de este año existan noticias claras sobre las reglas y requisitos para que los equipos de la división de plata den el salto al máximo circuito. Mientras tanto, el conjunto purépecha continuará trabajando bajo la convicción de que el éxito llegará mediante el trabajo diario en la Liga de Expansión MX. A diferencia del proyecto del Atlante, que ya tiene amarrado su lugar en el máximo circuito para el próximo semestre, el Morelia se mantiene fiel a la vieja escuela, esperando que el balón dicte su destino final en el balompié azteca.