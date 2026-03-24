Santiago Castro entra en la agenda del Milan y presiona a Santiago Gimenez

Según información de Sky Sport Italia, el delantero argentino Santiago Castro, actualmente en Bologna de la Serie A, estaría en la agenda de posibles refuerzos del AC Milan para la próxima temporada. Esto podría aumentar la presión sobre el mexicano Santiago Gimenez, quien tras superar su lesión de tobillo deberá demostrar su capacidad goleadora para asegurar su permanencia en el equipo rossonero.

El técnico Massimiliano Allegri habría mostrado interés en sumar un delantero, y las cualidades del argentino Castro llaman su atención. Por el momento, se trata únicamente de un interés, ya que no se han iniciado negociaciones formales entre clubes.

Una situación que podría beneficiar a Giménez es la renovación del atacante Rafael Leão, cuyo contrato con el Milan expira el 30 de junio de 2028. Aunque las conversaciones con el jugador están estancadas, un posible fichaje del portugués abriría espacio en el ataque, ofreciendo oportunidades tanto para Giménez como para otros delanteros del club.

Pese a este escenario, el lugar de Santiago “Bebote” Giménez en el Milan no está asegurado. La directiva y el cuerpo técnico esperan que el mexicano retome su nivel goleador tras la lesión, para disipar dudas sobre su continuidad en el equipo de cara a la próxima temporada.