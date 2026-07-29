México domina el podio: Alejandra Valencia es tricampeona de Centroamericanos

México continúa su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En Tiro con Arco se consiguieron 5 preseas, 3 de ellas de oro.

Alejandra Valencia y Matías Grande se convirtieron en bicampeones centroamericanos, después de revalidar su título de San Salvador 2023 al dominar a los colombianos Ana Rendón y Santiago Arcila, para llevarse el duelo por 6-0 en la final por equipos mixtos de recurvo.

Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez disputaron la final del arco recurvo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Mexsport

Alejandra Valencia es tricampeona. La sonorense refrendó su título de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, después de imponerse a su compatriota y también olímpica, Ana Paula Vázquez, en la final individual de recurvo, por 2-6. Por su parte, en la misma modalidad Angela Ruiz cayó en su duelo por el bronce ante la colombiana Ana María Rendón.

Por su parte, Matías Grande sumó otro oro a su cuenta individual al vencer al colombiano Jorge Enríquez por 6-4 en el arco recurvo individual. En la misma modalidad, el arquero mexicano Raúl Rodríguez consiguió la medalla de bronce al imponerse 6-5 al cubano Franco Hugo.

Matías Grande se colgó la medalla de oro en el arco recurvo individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Mexsport

¿CUÁNTAS MEDALLAS LLEVA MÉXICO EN TIRO CON ARCO EN CENTROAMERICANOS 2026?

México lidera el medallero general del Tiro con Arco con: 5 oros, 5 de plata y 2 bronces.

Colombia es segundo en el medallero con 8 preseas, dos de ellas de oro.