"Siempre era Chivas": Brian Gutiérrez revela que rechazó oferta del América

La previa del Clásico Nacional subió de temperatura tras las recientes revelaciones de Brian Gutiérrez. El actual volante de Chivas no ocultó el pasado y confesó que, antes de vestirse de rojiblanco, tuvo sobre la mesa una propuesta formal del América. Sin embargo, a pesar del poderío económico y el interés de las Águilas, el futbolista tuvo clara su meta desde el primer momento: su destino debía ser el Rebaño Sagrado.

Gutiérrez, quien llegó procedente del Chicago Fire de la MLS, recordó que el conjunto de Coapa no fue el único que intentó seducirlo. Los Rayados de Monterrey también entraron en la puja por sus servicios cuando aún militaba en el futbol estadunidense. Pese a tener varias opciones de peso en la Liga MX, el mediocampista decidió esperar el llamado del club de sus amores, demostrando que, para él, la pasión pesó mucho más que cualquier contrato millonario.

DE LA TELEVISIÓN A LA CANCHA: UN SUEÑO LLAMADO CLÁSICO NACIONAL

Vivir un enfrentamiento contra el América no es algo nuevo para Brian, aunque anteriormente lo hizo desde una perspectiva muy distinta. El jugador compartió que, durante su estancia en Estados Unidos, no se perdía ningún encuentro de esta magnitud a través de la televisión. Esa intensidad y el "fuego" que percibía desde afuera lo motivaron a trabajar para algún día ser protagonista del partido más importante del futbol mexicano.

Brian Gutiérrez ya fue convocado a la Selección Mexicana. Mexsport

Hoy, la realidad superó a la ficción para el joven talento. Gutiérrez catalogó el hecho de jugar en la cancha del Estadio Akron como un sueño cumplido. La exigencia en Chivas es máxima y el jugador entiende que no solo se trata de participar, sino de conseguir los tres puntos ante el acérrimo rival. La transición de ser un espectador a ser la pieza clave en el esquema rojiblanco representa el logro más significativo en su trayectoria profesional hasta ahora.

LA RESPUESTA FINAL SIEMPRE LLEVÓ LOS COLORES ROJIBLANCOS

Al ser cuestionado sobre aquel interés azulcrema que pudo cambiar su historia, Brian fue tajante y directo. "Creo que hubo un tema de eso, pero yo tenía la respuesta final y siempre era Chivas", aseguró con firmeza. Esta declaración cayó como un bálsamo de identidad para la afición tapatía, que ve en él a un futbolista comprometido con la filosofía del club.

Brian Gutiérrez jugando ante Mazatlán FC. Mexsport

Con el Clásico Nacional a la vuelta de la esquina, el mensaje de Gutiérrez sirvió para unir a la plantilla y recordar que el sentido de pertenencia aún existe en el deporte actual. Mientras el América llegará con la intención de demostrar su jerarquía, el Guadalajara contará con un hombre que ya les ganó una batalla fuera del campo: la de la lealtad. El próximo encuentro será la oportunidad perfecta para que Brian Gutiérrez demuestre que no se equivocó al elegir el camino del equipo más mexicano.