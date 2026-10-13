De brillar con los Dodgers a una posible banca, Shohei Ohtani

Shohei Ohtani pasó de firmar una sólida temporada regular a convertirse en una de las principales preocupaciones de los Dodgers de Los Ángeles. El equipo analiza la posibilidad de dejarlo en la banca para el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Brewers de Milwaukee, luego de su bajo rendimiento ofensivo y los problemas físicos que arrastra desde hace varios meses.

De acuerdo con un reporte The Athletic retomado por MLB, su mánager David Roberts tendrá una conversación con el japonés para evaluar su condición y determinar qué es lo mejor para él y para el equipo.

La posibilidad surgió después de la derrota de los Dodgers por 7-4 en el segundo encuentro, resultado que dejó a Los Ángeles abajo 0-2 en la serie.

Ohtani terminó el segundo partido sin hits en cuatro turnos y recibió dos ponches. Con este resultado, acumula tres imparables en 20 oportunidades durante la postemporada, sin extrabases y con siete ponches; además, de no conectar un cuadrangular desde el 18 de agosto y sumar solo una carrera impulsada desde entonces.

Las molestias físicas coinciden con su bajón ofensivo

El rendimiento de Ohtani está marcado principalmente por problemas físicos. El pelotero ha lidiado con molestias en el bíceps derecho y la rodilla izquierda desde junio, condiciones que provocaron su ingreso a la lista de lesionados por 15 días en septiembre.

Con sus 110 apariciones al plato sin conectar un jonrón, para el japonés representa la racha más larga de su carrera en ese rubro.

La posibilidad de dejarlo fuera de la alineación titular corresponde a la necesidad de encontrar alternativa para una ofensiva que necesita reaccionar. Si Roberts decide darle descanso, el prospecto Josue De Paula aparece como una opción para ocupar el puesto de bateador designado.

De una buena temporada a la incertidumbre en playoffs

El momento actual contrasta con los números que Ohtani consiguió durante la temporada regular de 2026. El jugador terminó con un promedio de bateo de .275, un OPS de .889, 30 cuadrangulares y 81 carreras impulsadas en 139 partidos.

De igual manera, el japonés tuvo actividad como lanzador durante la temporada, con ocho victorias, dos derrotas y una efectividad de 1.79 en 14 aperturas; sin embargo, no lanza desde el 3 de julio y no está previsto que desempeñe esa función durante la postemporada.

La diferencia entre ambas partes es evidente; mientras Ohtani mantuvo una producción destacada durante la campaña regular, sus resultados disminuyeron en el cierre de calendario y la postemporada. Ahora, los Dodgers necesitan recuperar su ofensiva para intentar remontar la serie frente a Milwaukee.