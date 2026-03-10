"Shanghái es diferente": "Checo" Pérez y Cadillac ante el caos de la primera Sprint en China

Tras el histórico debut en Melbourne, el equipo Cadillac se acerca al circuito de Shanghái para su segunda cita del calendario de la Fórmula 1 con el Gran Premio de China, la primera de formato sprint de la temporada y que representará el primer reto logístico de este tipo para la escudería.

En Australia, Cadillac afrontó diversas complicaciones en la jornada del viernes, pero al ser un día de entrenamientos el impacto fue menor. Ahora, en China la situación será distinta porque solo habrá una sesión de pruebas antes de pasar a la calificación para la sprint y, el sábado, afrontar la carrera de 19 vueltas.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, este fin de semana es crucial para consolidar el ritmo mostrado en Australia. El piloto tapatío llega con el optimismo de haber cruzado la meta en la carrera inaugural de la escudería americana, pero consciente de que el proceso de aprendizaje apenas comienza.

Checo Pérez: "Shanghai es un circuito completamente diferente"

“Checo” Pérez destacó la importancia de seguir evolucionando el monoplaza en un trazado que no se parece en nada al Albert Park. Para Pérez, la clave estará en la adaptabilidad del equipo ante el limitado tiempo de prácticas que ofrece el formato sprint.

“Fue maravilloso terminar la primera carrera del Cadillac Formula 1 Team el fin de semana pasado”, indicó el tapatío.

“Ahora se trata de dar pasos adelante en todo lo que podamos, y Shanghái es un estilo de circuito completamente diferente, lo que significa que podemos aprender mucho. El Sprint hará que este fin de semana sea un desafío, pero estoy emocionado de volver al auto y ayudar al equipo a correr”, afirmó Checo Pérez.

El mexicano indicó después de la carrera en Australia que era importante comenzar a lograr carga aerodinámica para tratar de reducir la brecha contra el grupo medio, donde esperan estar a final del año y poder comenzar a sumar puntos. Si bien el puesto 16 fue un primer éxito luego de un inicio donde ambos coches perdieron al menos un espejo retrovisor, Cadillac sabe que necesita dar pasos adelante.