"Excelente comienzo": jefe de Cadillac reconoce el trabajo de "Checo" Pérez en Australia

Después de un año de extenso trabajo los frutos del equipo Cadillac dieron resultado y, aunque no fue la gloria que tal vez algunos esperaban, el hecho de que Sergio “Checo” Pérez cruzara la línea de meta del Gran Premio de Australia de la F1 2026 se puede considerar un primer paso al éxito, aunque aún lejos de donde aspira estar la marca americana.

“Checo” Pérez llegó al final de la carrera como el único coche sobreviviente de Cadillac, esto mientras Valtteri Bottas abandonó la carrera. Si bien el resultado estuvo lejos de estar dentro de los puntos, con tres vueltas detrás del ganador George Russell, integrante de Mercedes, para Graeme Lowdon, jefe del equipo, hay puntos destacables al haber finalizado su primera competencia oficial en la F1.

“Estoy muy contento con el rendimiento del equipo. Tuvimos algunos problemas con el coche de Valtteri, lo cual fue una verdadera lástima”, indicó el jefe de la escudería antes de lanzar un comentario al trabajo de Sergio Pérez.

“Fue fantástico ver al equipo Cadillac Fórmula 1 traer su primer coche a la línea de meta. Nos enfrentamos a una competencia increíble, a la que respetamos muchísimo, pero tengo una fe enorme en el equipo que estamos construyendo. Este es un excelente comienzo para nuestra trayectoria”.

Cadillac recibió su aprobación para ingresar a la Fórmula 1 en marzo del año pasado, momento en que pudieron cerrar con la categoría tras haber sido aceptados por las 10 escuderías. Desde ese momento comenzaron una carrera contrarreloj para arrancar en Melbourne. Pérez fue el primer piloto firmado, esto mientras el trabajo se dividió en tres países, dos de ellas en Europa y dos más en América, lo cual Lowdon ha calificado como un reto.

“Quiero agradecer especialmente a todos los miembros del equipo: en Indianápolis, en Charlotte, en Silverstone y en Alemania, con el túnel de viento”.

Aunque el resultado estuvo lejos de los rivales del grupo medio, para el equipo las posibilidades de desarrollo son optimistas. “Finalmente, muchísimas gracias a todos los que nos han permitido construir lo que creo que será un equipo de carreras muy especial”.