Shakira y Salma Hayek visitaron el Estadio Ciudad de México antes de la inauguración 

Las actividades en el reluciente Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración mundialista estaban previstas a medio día. Por eso la mañana fue entera de dos mujeres grandes y poderosas en el mundo del entretenimiento.

Salma Hayek y Shakira estuvieron dentro del inmueble para conocerlo por completo ahora que está remodelado y engalanado para el Mundial.

Salma Hayek conoce el Estadio Ciudad de México

A las 10 de la mañana de este miércoles arribó Salma Hayek, quien fue nombrada embajadora de la Copa del Mundo y quien estará en el escenario a la ves que se rinda un homenaje a Maradona y Pelé, leyendas del futbol que fueron campeones en esta cancha.

Salma Hayek brilló en Cannes 2026 durante la cena Women In Motion y ahora es embajadora del Mundial. Reuters

Hayek, acompañada de familiares, caminó por la cancha y se sacó fotos y también conoció la zona de invitados especiales desde donde verá el espectáculo. La ceremonia de inauguración correrá a cargo de Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, quienes pondrán un toque mexicano y espectacular al evento.

Salma Hayek estuvo unos 15 minutos en el estadio pues quería conocerlo y se retiró, sin cruzar su camino con Shakira, quien ingresó a las 11 de la mañana para ensayar. Junto a su cuerpo de bailarinas se internó en el centro de la cancha, la cual fue tapada para prevenir un daño al pasto y pudo practicar algunos de los pasos que dará este jueves.

Shakira ensayó en el césped del estadio

Shakira es una experta en eventos de la FIFA, pues desde 2006 ha estado participando, en aquella ocasión en Alemania estuvo en la clausura pero fue precisamente cuando cantó el Waka-Waka en el primer Mundial realizado en África, que su presencia se ha hecho casi una obligación.

"¡Hemos tenido una semana de ensayos sin parar, estamos listos! ¡Tenemos muchas ganas de verlos a todos mañana en la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA!", escribió Shakira.

Los ensayos de Shakira fueron sin templete, pues este apenas ingresó al estadio a las 17:00 horas cuando un grupo de voluntarios lo llevaron desde el estacionamiento a los accesos.