Sergio Canales revela qué pasó con Martín Demichelis en Rayados y la puerta de vidrio que rompió.

Sergio Canales volvió a hablar de su paso por Rayados. Ahí se entremezclan recuerdos buenos y malos, y un gesto en particular con el técnico argentino Martín Demichelis con quien cortó relación en un momento dado, pero la cual retomó al salir de México. En aquel momento, en abril de 2025, Canales protagonizó un enfrentamiento con su técnico que terminó con un cristal roto y una lesión en la pierna.

El mediocampista explicó que su relación con Demichelis no comenzó mal. De hecho, aseguró que fue uno de los entrenadores que más influyó en su crecimiento futbolístico, sobre todo en el primer torneo cuando llegaron al partido definitivo contra el América.

“Llegamos a la final con él. Es de los entrenadores que más me ha hecho mejorar. La siguiente temporada empezamos mal y le dije lo que creía. Hubo palabras sin más.

Canales rechazó que su intención haya sido patear deliberadamente el cristal de la puerta con la que se cortó y que fue motivo de especulaciones por argumentar que por pelear con Demichelis había sufrido un accidente. Explicó que, después del intercambio de palabras, decidió no ducharse para evitar encontrarse nuevamente con el entrenador, tomó sus cosas y, cuando intentaba salir, terminó golpeando accidentalmente la puerta.

¿Qué dijo Canales sobre Demichelis?

"No lo entendí así. Me calenté. No le quise pegar una patada a un cristal. Lo cierto es que no me duché porque no me lo quería cruzar. Cogí mi ropa, fui a la salida y quise abrir con la pierna la puerta y se rompió. Todo se magnificó”, relató Canales.

Sergio Canales se enemistó con el argentino Demichelis en su etapa en México Mexsport

El incidente había provocado una fuerte repercusión en Monterrey, especialmente porque Canales sufrió una herida que requirió puntos de sutura y se perdió partidos. En su momento, el futbolista también había defendido que hubo mucha desinformación, pero tampoco lo aclaró.

Ahora, desde su regreso al futbol español, Canales presenta aquella situación desde otra perspectiva y deja claro que, pese al conflicto que tuvo con Demichelis, su valoración del entrenador argentino terminó siendo positiva.