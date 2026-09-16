Lionel Messi alcanza los 100 goles con Inter Miami ante Cruz Azul

Lionel Messi llegó a 100 goles con el Inter Miami después de marcar el primer tanto de Las Garzas en la Campeones Cup ante Cruz Azul. El argentino alcanzó el centenar de anotaciones después de tres años con el club y se convirtió, en solitario, en su máximo goleador.

La anotación tuvo un significado especial por el rival. Messi consiguió su primer gol con Inter Miami frente a Cruz Azul en 2023 y volvió a marcar ante el conjunto mexicano para alcanzar las 100 dianas.

Además del centenar de goles, el argentino sumó su título número 49, una cifra que lo coloca también en solitario como el futbolista con más campeonatos en la historia del futbol.

Los goles de Messi contra Cruz Azul

El primer tanto de Messi con Inter Miami llegó el 21 de julio de 2023, durante la Leagues Cup frente a Cruz Azul. En el minuto 94, el argentino tuvo una oportunidad de tiro libre y colocó el balón en el ángulo superior izquierdo para superar al portero de la Máquina.

En la Campeones Cup, poco más de tres años después de aquella primera anotación, el mismo rival apareció en otro momento significativo de su trayectoria con Las Garzas. Luis Alberto Suárez Díaz envió un centro desde la banda derecha y Messi remató de cabeza para adelantar a su equipo y completar el centenar.

Los 100 goles de Messi con el Inter Miami

La distribución de sus 100 goles con Inter Miami contempla cinco competencias. La mayor cantidad corresponde a la MLS, con 76 anotaciones, mientras que en la Leagues Cup suma 14.

En la Copa de Campeones de Concacaf registra ocho goles. Sus otras dos anotaciones se reparten entre la Campeones Cup y la Copa Mundial de Clubes, con un tanto en cada competición.

El nuevo registro con Inter Miami se suma a los logros que el argentino ha conseguido durante su trayectoria. Con el campeonato de la Campeones Cup, Messi alcanzó los 49 títulos y quedó como el máximo ganador de campeonatos en la historia del futbol en solitario.

El argentino todavía tendrá el resto de la temporada con Las Garzas para incrementar su registro goleador y acercarse a la marca de los mil goles.