¿Hay crisis en Monterrey? La postura de Diego Rossi ante el paso irregular de Rayados

El delantero uruguayo de los Rayados de Monterrey, Diego Rossi, restó dramatismo a la irregularidad que ha acompañado al equipo regiomontano, tras perder la final de la Leagues Cup y al ubicarse fuera de los puestos de clasificación directa a la Liguilla de la Liga MX en el Apertura 2026. El atacante charrúa enfatizó que el plantel se mantiene enfocado en corregir el rumbo futbolístico de cara al cierre de la fase regular.

No se nos han dado los resultados en estos últimos partidos, pero no es algo preocupante para nosotros, sino que estamos enfocados en seguir mejorando. Esa es, creo, la clave para que cualquier equipo sea exitoso”, apuntó el futbolista tras los últimos compromisos de la escuadra albiazul.

El panorama actual del conjunto de Monterrey arroja un saldo de 10 puntos obtenidos de 21 posibles, situando temporalmente a la franquicia en la duodécima posición de la tabla general. A pesar de los cuestionamientos del entorno por no cumplir con las expectativas iniciales de la temporada, Rossi manifestó que al interior del grupo existe tranquilidad y confianza en revertir la inercia negativa.

El equipo se encuentra bien. Obviamente, los últimos resultados no son lo que esperábamos o lo que queríamos, pero creo que el equipo se encuentra bien, se encuentra trabajando, que eso es muy importante, muy unido y, bueno, creo que hay que trabajar para seguir mejorando y que se den los resultados, obviamente”, declaró.

El reto frente al Cruz Azul de Joel Huiqui

El próximo examen para los dirigidos de la Sultana del Norte será frente a Cruz Azul, actual campeón del balompié mexicano. El atacante uruguayo reconoció la complejidad del enfrentamiento frente al cuadro que comanda el director técnico Joel Huiqui, pero recalcó que Rayados cuenta con los argumentos tácticos necesarios para buscar los tres puntos en la siguiente jornada.