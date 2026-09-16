Ángel Reyna asegura que América debe de ganar el Clásico ante Chivas 

El Guadalajara es claramente el equipo favorito para llevarse la victoria en el Clásico Nacional, ya que llega en mejor momento, sin embargo, eso debería de ser una motivación extra para el América, así lo aseguró su exjugador Ángel Reyna.

A pesar de que jugó para ambas instituciones, el ‘Pleititos’ se ha visto más identificado con la playera azulcrema, algo que no lo oculta.

Durante su participación en el Guadalajara Open 2026, Reyna puntualizó que Chivas es claro favorito, pero es ahí cuando América debe de aprovechar y ganar.

Es un Clásico y a pesar de que Chivas viene mejor, el América tiene que de ahí agarrar oxígeno y demostrar que los Clásicos los tiene que ganar el América”, aseguró.

Ángel Reyna jugando un Clásico Nacional MEXSPORT

Cuando se le cuestionó sobre con qué equipo disfruto jugar más el Clásico, Reyna bromeó y refirió que no pudo hacerlo tanto en el Rebaño debido a las lesiones.

“Es una buena pregunta, con los Rayados en el Clásico Regio… Con los dos, obviamente. Con Chivas no pude jugar tantos Clásicos porque fue cuando me rompí el codo por segunda vez y no pude jugar en contra de mi América”, señaló.

Ángel Reyna defiende la cantera americanista

Ahora se habla mucho de que Chivas está trabajando de buena manera su cantera, mientras que el América ha vuelto a prescindir de sus jóvenes, una situación donde no esta de acuerdo Ángel Reyna.

Los que sacó, los sacaron bien, no hay que sacar jugadores por sacar, eso es lo principal de lo equivocado que de repente vemos el futbol”, afirmó.

Reyna añadió que “los que ha sacado el América han cumplido. Ahorita tiene muy buenos jóvenes; Jardine sacó un par y lo hicieron bien y lo que hace Almada me encanta, creo que lo va a hacer muy bien”.