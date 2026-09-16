Atlas sorprende con su primer torneo de golf y reúne a Miguel Layún y Nico Castillo, ¿cómo les fue?

El Atlas, uno de los clubes históricos de la Primera División del futbol mexicano, dio un paso hacia otra disciplina con la celebración de su primer Atlas Open Golf, torneo que forma parte de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana y que este jueves comenzará oficialmente en el Atlas Country Club de Guadalajara.

La jornada dejó una imagen particularmente llamativa. Miguel Layún y Nicolás Castillo, dos futbolistas que construyeron buena parte de sus carreras en el futbol mexicano y que coincidieron en el entorno del América, cambiaron por un momento las canchas de futbol por los fairways y se enfrentaron como rivales en el Showmatch.

Layún regresó al América para el Apertura 2021, después de su paso por Europa y Monterrey, mientras que Castillo todavía pertenecía al conjunto azulcrema aunque con serios problemas de salud por una trombosis. Ambos incluso coincidieron durante aquella etapa de recuperación del delantero chileno.

¿Cómo jugaron golf Layún y Nico Castillo?

Ahora, varios años después, la escena fue distinta: Layún y Castillo se encontraron como rivales de golf, formando parte de parejas diferentes junto a los profesionales Alejandro Madariaga y Emilio López.

Nico Castillo después de su swing. FMG Prensa

El Showmatch se disputó a nueve hoyos y combinó los formatos Scramble, Best Ball y Bola Alterna, en una exhibición que sirvió como preámbulo para la competencia profesional.

El Atlas Open reunirá a 81 jugadores, incluidos representantes de 10 países, y repartirá una bolsa de dos millones de pesos, además de otorgar puntos para el Official World Golf Ranking.

El Atlas Open Golf con buenos nombres

Entre los participantes sobresale el mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez, máximo ganador histórico de la Gira Profesional Mexicana, junto a Sebastián Vázquez, José Cristóbal Islas, Alexandre Rocha y Juan Camilo Vesga.

Alejandro Madariaga fue compañero en el Atlas Open de Nico Castillo FMG Prensa

Así, el Atlas abre un nuevo capítulo deportivo: un club de Primera División que ahora lleva su identidad al golf profesional buscando que sus puertas y sus aficionados, se sientan identificados con otros menesteres.