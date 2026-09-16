“Es un duro golpe”: Joel Huiqui reconoce errores de Cruz Azul tras perder la Campeones Cup

La derrota 2-0 ante el Inter Miami dejó a Cruz Azul sin la Campeones Cup, pero también con una sensación de autocrítica en el vestidor. Joel Huiqui reconoció que La Máquina estuvo lejos de la versión que había mostrado en sus últimos encuentros y asumió la responsabilidad por los errores que terminaron inclinando el partido del lado del conjunto estadunidense.

Para el estratega celeste, enfrentar a un rival con jugadores de tanta calidad exigía una concentración especial, algo que su equipo no consiguió sostener durante el encuentro.

“El partido estuvo complejo. Sabíamos que enfrentar a un rival importante implicaba tener mucho más atención, idea en el tema de las transiciones y nos hacemos responsables. Hoy no fuimos el equipo que habíamos sido en los últimos tres partidos. Es un golpe duro para nosotros, para el equipo, pero confío en que tengo un gran plantel y un equipo que trabaja mucho y sabe llevar las derrotas por buen camino y no será la excepción”, señaló Huiqui.

Uno de los factores que rodearon el duelo fue el complicado viaje de Cruz Azul a Estados Unidos, luego del problema que tuvo el equipo con su avión y que retrasó su llegada. Sin embargo, Huiqui fue claro al descartar que esa situación pueda utilizarse como explicación para el resultado.

“No fue nuestra mejor versión. El equipo está consciente de que hay que mejorar, tenemos un gran plantel. Lo que pasó en el viaje no es un pretexto, estamos en el contexto, hay que solucionarlo y tratar de que lleguemos de mejor manera”, explicó.

Durante el partido, Huiqui tuvo un intercambio de palabras con Lionel Messi, aunque el técnico prefirió no darle mayor importancia a ese momento y enfocó su análisis en las fallas colectivas de Cruz Azul.

“Todos conocemos a Leo, es un gran jugador, nuestro sistema o la propuesta era ocuparnos de la parte ofensiva del rival, no precisamente de Messi. Es un jugador que conduce muy bien y tiene una gran calidad, pero en realidad hoy el equipo tuvo desaciertos importantes, acciones que pudieron haber sido gol”, concluyó.