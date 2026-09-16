Joel Huiqui: campeón en México, pero con una deuda internacional en Cruz Azul

Salir de México suele provocar una tormenta en la táctica de Joel Huiqui. El ténico sensación y novato de la Liga MX volvió a fracasar en el mismo semestre en la opción de conseguir un título internacional.

El futbol mexicano, poco acostumbrado ya al roce internacional a nivel de clubes, se regodea en la rivalidad con la MLS y en ella, Huiqui no pudo conseguir lo que sí ha hecho a nivel local,

Perdió en la Leagues Cup, al ni siquiera pasar a los cuartos de final y después cayó con su equipo en la Campeones Cup, el enfrentamiento que cruza al campeón del futbol mexicano con el campeón de Copa de la MLS, en este caso, el Inter Miami.

¿Por qué Huiqui no gana fuera de México?

Sucede que a nivel hogareño, Huiqui brilla y su trabajo es pura luz. Ganó con apenas siete partidos dirigidos el título del Clausura 2026 y luego obtuvo el Campeón de Campeones, que le disputó el Toluca.

Pero a nivel internacional, las cuentas empiezan a endeudar a Joel Huiqui, sobre todo por derrotas tan amargas como la reciente ante Miami en la que Cruz Azul volvió aser un equipo sin compases y por momentos timorato.

A pesar de que tiene crédito disponible en Cruz Azul, estos efectos colaterales de perder oportunidades de levantar copas internacionales pueden afectar directamente el proyecto de Joel Huiqui en Cruz Azul.

¿El proyecto de Huiqui en duda?

El equipo tampoco marcha de la mejor manera en la liga, aunque el último triunfo en el Clásico Jóven 4-3 frente al América curó algunos raspones y dio aire nuevo a Huiqui, que puso al equipo entre los primeros cuatro de la competencia, pero pronto, vino el freno de mano para sus jugadores que terminan por agarrar ritmo.

El Cruz Azul volvió a perder la oportunidad de ganar el trofeo ante los rivales de Estados Unidos y las dos oportunidades que tuvo Huiqui en este semestre, se han esfumado.