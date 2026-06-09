Serena Williams vuelve a las canchas a los 44 años con victoria en dobles

A sus 44 años, y tras casi cuatro temporadas de ausencia en el circuito profesional, la estadunidense Serena Williams firmó un regreso triunfal sobre el césped del Queen's Club en la modalidad de dobles, registrando su primer triunfo oficial desde su última aparición en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Haciendo mancuerna con la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales exhibió su característico juego de potencia, registrando servicios ganadores que alcanzaron los 193 km/h.

La dupla norteamericana se impuso con autoridad a la pareja sembrada número tres del torneo, conformada por Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe, con parciales de 7-6 (7-2) y 6-2 sobre la pista del Andy Murray Arena.

Al finalizar el encuentro, la histórica jugadora externó su entusiasmo por compartir la cancha con la juvenil norteamericana: “Fue divertidísimo. Me lo pasé genial jugando con Victoria. Realmente supo mantener al equipo a flote y jugar de maravilla en los puntos clave. Podía confiar plenamente en ella. Nunca habíamos jugado juntas, pero fue muy natural jugar con ella”.

Al ser cuestionada con humor sobre los motivos que la impulsaron a retomar la raqueta de manera competitiva en la capital británica, la menor de las hermanas Williams bromeó ante los aficionados: “¡No tenía nada mejor que hacer, me cansé de estar sentada en casa! Mis hijos ya salieron de la escuela por el verano, así que, ¿por qué no?!”.

¿Cuándo será su próximo partido?

La pareja compuesta por Serena Williams y Victoria Mboko disputará la ronda de los cuartos de final del torneo de Queen's frente al binomio integrado por la canadiense Leylah Fernandez y la alemana Laura Siegemund.

El segundo partido de Serena Williams está programado para el 11 de junio en horario por definir.