¡Escándalo en Estados Unidos! Pochettino echa a jugadores del Mundial por correo

A unas horas de que Estados Unidos dé a conocer su lista de seleccionados para el Mundial 2026 que se realizará en casa, el búnker del equipo de las barras y las estrellas se ha visto empañado por lo que podría considerarse una práctica poco humanizada para los jugadores descartados por el entrenador Mauricio Pochettino, quien habría recurrido a cortar algunos prospectos vía electrónica.

Aunque el anuncio oficial de la plantilla está programado para este martes 26 de mayo, las filtraciones del fin de semana adelantaron la baja de Diego Luna, pieza clave del esquema estadounidense el año pasado, y del juvenil Zavier Gozo, estrella de la MLS y quien ha destapado las prácticas poco amistosas para anunciarle que no sería convocado.

Gozo, de 19 años, habría recibido la noticia hace unos días, esto según ha revelado USA Today.

“Nos llegó el correo al mismo tiempo, así que hablé con [Luna]. Honestamente creo que él debería estar en el equipo. Me sentí molesto por él, y obviamente él también está molesto”.

Una gestión fría y “diabólica”

El exfutbolista mundialista y analista de ESPN, Herculez Gomez, criticó las formas en que se dieron a conocer los rechazos para la selección y pidió un trato digno para los futbolistas.

"Según este reporte, se les informó a los jugadores vía correo electrónico que sus sueños mundialistas habían terminado. Esto es diabólico si es cierto. Da la cara a tus jugadores y dales el respeto que se merecen".

Sin embargo, este distanciamiento no es nuevo en la gestión de Mauricio Pochettino, quien previamente ya había dejado clara su cruda filosofía de trabajo en los escritorios: "No necesitan una explicación, se trata de rendir. Y además, nada es personal".