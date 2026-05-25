México “amarra” a Nina Nicosia con su primer llamado

La Selección Mexicana Femenil convocó por primera vez a Nina Nicosia y prácticamente dio un paso importante para asegurarla dentro del proyecto rumbo al Mundial de Brasil 2027.

La delantera de Pachuca, quien recientemente recibió su carta de naturalización mexicana, apareció en la lista presentada por Pedro López para la próxima gira amistosa ante Australia, apenas meses después de haber tenido actividad con Argentina.

Nicosia, nacida en Estados Unidos y con raíces argentinas, había representado previamente a la Albiceleste en categorías juveniles e incluso disputó algunos minutos en un partido durante 2025, situación que mantenía abierta la posibilidad de verla consolidarse con el combinado sudamericano.

Sin embargo, México aceleró el proceso y ahora le abrió oficialmente las puertas del Tri mayor.

La atacante llega además en uno de los mejores momentos de su carrera. Durante el último año futbolístico marcó 13 goles con las Tuzas y se consolidó como una de las delanteras más peligrosas de la Liga MX Femenil, compartiendo protagonismo junto a Charlyn Corral.

Ahora, ambas podrían formar dupla ofensiva también dentro de la Selección Mexicana.

La convocatoria de Pedro López también dejó otras noticias importantes, como el regreso de Nancy Antonio. La mediocampista del América vuelve al Tri después de 4 años de ausencia.

En contraste, una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Scarlett Camberos, quien atraviesa un gran momento luego de marcar 3 goles en la final de la Concacaf W Champions Cup frente al Washington Spirit.

Otro detalle que resaltó fue el dominio de Pachuca dentro de la convocatoria. Las Tuzas aportaron 5 futbolistas: Charlyn Corral, Kenti Robles, Esthefanny Barreras, Karla Nieto y la propia Nina Nicosia.

Incluso, Pachuca terminó aportando más futbolistas que el América, reciente campeón del doblete entre la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup.

De las 24 jugadoras convocadas, 19 militan en la Liga MX Femenil, mientras que 5 juegan en la NWSL: Nicolette Hernández, Aaliyah Farmer, Reyna Reyes, Rebeca Bernal y Kiana Palacios.

México viajará el próximo 30 de mayo a Australia para disputar dos partidos amistosos ante las Matildas, selección ubicada en el puesto 15 del Ranking FIFA y que servirá como preparación rumbo al Premundial de la Concacaf.