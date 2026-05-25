Beisbolista es declarado culpable de abuso a menor… pero evita la prisión

Wander Franco, pelotero dominicano de los Rays de Tampa Bay, fue declarado este lunes penalmente responsable de abuso sexual contra una menor de edad por un tribunal de apelación en la República Dominicana, aunque finalmente no irá a prisión.

La decisión fue tomada por la Corte de Apelación de Puerto Plata, que revisó el caso luego de que el Ministerio Público impugnara la sentencia dictada en primera instancia durante junio pasado.

En aquella resolución, el tribunal había condenado al jugador de Grandes Ligas a 2 años de pena suspendida, tras encontrarlo culpable de mantener una relación sentimental con una menor de edad. Sin embargo, la justicia dominicana consideró entonces que el beisbolista también había sido víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la adolescente.

Ahora, la corte ratificó la responsabilidad penal de Wander Franco, aunque mantuvo la decisión de no enviarlo a prisión, situación que vuelve a colocar al dominicano en el centro de la polémica internacional.

Mientras tanto, la madre de la menor recibió una sentencia mucho más severa. El tribunal la condenó a 10 años de prisión por explotación sexual y comercial, además de lavado de activos.

Las autoridades también ordenaron el decomiso de varios bienes vinculados al caso, incluyendo un terreno de 600 metros cuadrados, un vehículo modelo 2023, además de 68 mil 500 dólares y 800 mil pesos dominicanos.

Asimismo, fueron confiscados teléfonos celulares y recursos económicos que permanecían congelados por orden del Ministerio Público como parte de la investigación judicial.

De estrella generacional a uno de los mayores escándalos de MLB

El caso de Wander Franco provocó un fuerte impacto dentro de MLB, especialmente porque el dominicano era considerado una de las principales figuras jóvenes de los Rays de Tampa Bay y uno de los peloteros con mayor proyección en las Grandes Ligas.

Franco debutó en 2021 rodeado de expectativas históricas. Desde ligas menores fue señalado como un talento generacional por su capacidad ofensiva, velocidad y habilidades defensivas, al grado de ser comparado con algunas de las grandes estrellas jóvenes del beisbol.

Los Rays de Tampa Bay apostaron completamente por él y en noviembre de 2021 le otorgaron un contrato de 11 años y 182 millones de dólares, uno de los acuerdos más importantes para un pelotero tan joven en la historia reciente de MLB.

El campocorto llegó incluso a ser seleccionado al Juego de Estrellas y era visto como el rostro del futuro de la franquicia, además de una pieza clave para la selección de República Dominicana en torneos internacionales.

Sin embargo, toda su carrera cambió radicalmente cuando comenzaron las investigaciones en su contra por presuntas relaciones con menores de edad, situación que derivó en su separación de las actividades de Grandes Ligas y posteriormente en el proceso judicial que continúa generando repercusiones.

Su regreso al beisbol luce prácticamente imposible

Aunque la justicia dominicana determinó que Wander Franco no irá a prisión, el panorama deportivo del pelotero luce extremadamente complicado y su regreso al beisbol profesional parece poco probable.

Desde que estalló el caso, MLB lo colocó bajo licencia administrativa y lo apartó indefinidamente de cualquier actividad relacionada con las Grandes Ligas mientras avanzaban las investigaciones.

Además del tema legal, el dominicano enfrenta un fuerte desgaste de imagen pública y comercial, algo que históricamente ha pesado de forma importante dentro del deporte profesional estadounidense.

Incluso si legalmente evitó la cárcel, la resolución judicial donde fue declarado penalmente responsable podría abrir la puerta a sanciones deportivas adicionales por parte de las oficinas de MLB.

Por ahora, ni los Rays de Tampa Bay ni las Grandes Ligas han emitido una postura definitiva sobre el futuro del jugador, aunque el escenario apunta a que su carrera quedó seriamente dañada tras uno de los casos más polémicos que ha sacudido recientemente al beisbol.