'Checo' Pérez, optimista pese a abandonar en Madrid: “Tuvimos el mismo ritmo que Williams”

Sergio Pérez abandonó el Gran Premio de España de Fórmula 1 por un problema en su Cadillac, pero aseguró que este fin de semana ha sido uno de los más competitivos de la temporada.

El mexicano rebasó a Fernando Alonso y a Carlos Sainz en el arranque de la competencia de este domingo, por lo que pasó la primera mitad del recorrido en el lugar 15.

SI bien aprovechó la condición de Auto de Seguridad Virtual que generó Lance Stroll para detenerse en pits y hacer una estrategia alterna, una falla en el sistema hidráulico obligó al tapatío a retirarse en el giro 34, dejándolo con frustración al golpear al volante mientras se dirigía a su garaje.

No obstante, la ejecución del plan de trabajo a lo largo del fin de semana y el poder correr contra los equipos más cercanos dejó a ‘Checo’ Pérez con sensaciones positivas.

Siempre frustra como piloto, como equipo, cuando tienes que retirar a tu auto, especialmente cuando vienes haciendo una gran carrera como la que veníamos haciendo, peleando con los Williams, delante de uno, teniendo un VCARB detrás”, declaró en la zona de medios.

“Veníamos haciendo una gran carrera, pero no lo pudimos mantener, que es lo que importa, así que a seguir trabajando como equipo”.

Es el quinto abandono de la temporada para Sergio Pérez, en un fin de semana en el que su coequipero Valtteri Bottas finalizó en el lugar 18 y último entre los que vieron la bandera a cuadros.

Pese a que la escuadra estadunidense todavía no suma puntos en su primer año en la Fórmula 1, el tapatío aseguró que ha habido un cambio en el enfoque de su grupo de trabajo, dejando el lado conservador y tomando riesgos, por lo que hay potencial para que los resultados mejoren en las próximas carreras.

Son las carreras que quiero ver de Cadillac. Dándolo todo, peleando con todo y llevando el auto hasta el límite, sin guardarnos nada”, expresó. “Prefiero retirar así que guardándonos algo en el auto”.