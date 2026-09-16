Verstappen gana desafío 'Max vs 100' al derrotar a sus 100 rivales en 35 minutos

Max Verstappen ganó tranquilamente el desafío "Max vs 100", luego de rebasar a todos sus rivales en una competencia de go-karts en menos de la mitad de las vueltas programadas.

El neerlandés fue protagonista de este evento organizado por Red Bull en una pista diseñada dentro del autódromo de Silverstone, en Reino Unido, en el que participaron atletas de la marca, creadores de contenido y celebridades en igualdad de condiciones de maquinaria, usando un sistema de lastre para que todos los karts pesaran lo mismo, considerando el peso de los pilotos.

Verstappen superó a 63 competidores tan solo en la primera vuelta, caracterizada por la gran cantidad de roces y despistes mientras todos buscaban un lugar en la pista. De hecho, el tetracampeón de Fórmula 1 también cortó camino para evitar una colisión múltiple.

Dicho incidente generó una bandera amarilla encadenada, pero tan pronto como regresó la condición de bandera verde, Verstappen no tuvo piedad en avanzar en el grupo.

Ni siquiera las ventajas de los líderes, quienes podían tomar un atajo especial, fueron suficientes para que Verstappen los rebasara y, por ende, quedaran eliminados del desafío.

Al neerlandés le tomó 35 minutos de los 75 pactados, o bien, 14 de las 30 vueltas programadas, llegar a la primera posición, rebasando a los últimos tres en un par de movimientos.

Simplemente adorable”, comentó tras completar la hazaña.

"Mi primera vuelta fue increíble. Pasaron muchas cosas y, de hecho, algunos autos se quedaron atascados, pero siempre logré mantenerme al otro lado, así que no me quedé atorado. Eso me permitió adelantar a unos 60 pilotos en la primera vuelta. Eso ayuda muchísimo a llegar a la cabeza".

El desafío “Max vs 100” devolvió a Verstappen a sus inicios en el automovilismo, recordando que se subió por primera vez a un go-kart a los cuatro años de edad y empezó a competir a nivel profesional a los siete, en su camino rumbo a la Fórmula 1.

Este año, también participó en las 24 Horas de Nürburgring y en diversos eventos de resistencia en Alemania. Actualmente es sexto en el Mundial de Fórmula 1, pero aún sin obtener victorias.