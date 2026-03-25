Senegal inicia oficialmente la batalla en el TAS para recuperar la Copa Africana 

La batalla por la Copa Africana de Naciones se ha trasladado de las canchas a los despachos en Suiza luego de que este miércoles el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) registró formalmente la apelación de Senegal, con el objetivo de recuperar el trofeo que les fue arrebatado en una apelación por el reglamento.

La controversia estalló luego de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tomara la inédita decisión de despojar a los "Leones de la Teranga" de su trofeo para otorgárselo a Marruecos, el país anfitrión.

Mientras el TAS advierte que el proceso será largo debido a que la CAF aún no entrega los fundamentos escritos de su veredicto, el gobierno senegalés ya habla abiertamente de una "presunta corrupción" y exige una investigación internacional luego de un torneo en donde, algunos, presupusieron existía favoritismo para Marruecos.

¿Cómo le quitaron a Senegal la Copa Africana?

La pérdida del título para Senegal no ocurrió por un marcador adverso sino por la aplicación del reglamento. El CAF invocó una cláusula que estipula que cualquier equipo que se niegue a jugar "quedará eliminado definitivamente de la competición", esta fue la razón por la cual perdieron el cetro.

A pesar de que el partido llegó a su fin y se entregó el trofeo a Senegal el día de la final, la CAF decidió anular el resultado dos meses después. El argumento central es que la protesta de 15 minutos realizada por los jugadores senegaleses constituyó un "abandono de campo".

Esta resolución ha alimentado la teoría de que Marruecos, futuro coanfitrión del Mundial 2030, goza de un trato preferencial dentro de la política del fútbol internacional, algo que el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, ha negado rotundamente.

Todo lo que sucedió en el partido de la final ante Marruecos

El duelo por el campeonato fue una locura con diversos acontecimientos de ambos equipos, cada una de las situaciones con infracciones al estricto apego del reglamento.

El caos se desató en la parte final del tiempo regular cuando el árbitro concedió un penalti a favor de Marruecos que prácticamente sentenciaba el torneo. Indignados por la decisión, los jugadores de Senegal detuvieron el juego y abandonaron el terreno de forma masiva en señal de protesta.

Tras 15 minutos de incertidumbre y negociaciones, el equipo senegalés decidió regresar para reanudar el encuentro que terminó a favor de Senegal.