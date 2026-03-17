Histórico giro de la Copa de África: Senegal pierde el título y Marruecos es declarado campeón

El futbol africano vive uno de los escándalos más grandes de su historia reciente luego de que un tribunal deportivo revocó el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones, decisión que terminó por despojar a Senegal del título y otorgar el campeonato a Marruecos.

La resolución se produce después de la apelación presentada por la Federación Real Marroquí de Futbol, que impugnó el resultado del partido disputado en Rabat tras los incidentes ocurridos en los minutos finales del encuentro entre ambas selecciones.

El organismo de apelación determinó que Senegal incurrió en una violación del reglamento al abandonar temporalmente (durante 16 minutos) el terreno de juego durante la final, lo que según la normativa de la competición puede ser sancionado con derrota automática por 3-0 en la mesa.

La polémica se originó cuando el árbitro Jean-Jacques Ndala marcó un penalti a favor de Marruecos tras revisión del VAR en los últimos minutos del partido. La decisión provocó el enfado del equipo senegalés, cuyos jugadores abandonaron el campo en señal de protesta antes de regresar para terminar el encuentro.

En aquel momento, Senegal terminó ganando el partido 1-0 en tiempo extra, lo que le permitió celebrar el título continental. Sin embargo, Marruecos presentó una queja formal, argumentando que la retirada del campo alteró el desarrollo normal del partido y violó el reglamento de la CAF, iniciando así un proceso legal que escaló hasta instancias de apelación.

Después de revisar el caso, el tribunal concluyó que la acción de Senegal constituía abandono del partido sin autorización arbitral, una infracción que conlleva la derrota administrativa. Como consecuencia, el resultado fue revertido y Marruecos fue declarado ganador del encuentro por marcador de 3-0, lo que automáticamente le otorga el título de la Copa Africana de Naciones.

La decisión representa un giro sin precedentes para el torneo continental y ha generado reacciones encontradas en el futbol africano. Mientras en Marruecos se celebra el fallo como una reivindicación deportiva, en Senegal la resolución ha provocado indignación entre aficionados y dirigentes.

El caso también ha sido seguido de cerca por organismos internacionales. Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había calificado como “inaceptables” las escenas ocurridas durante la final, señalando que debían investigarse las conductas registradas en el partido.La final de la Copa Africana queda marcada como una de las más controvertidas en la historia del futbol, al tratarse de un título que cambió de dueño meses después de haberse disputado el partido.