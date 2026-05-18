Robinson Canó deja Dominicana y jugará con Tomateros de Culiacán

Robinson Canó protagonizó uno de los movimientos más inesperados rumbo a la próxima temporada del beisbol invernal , luego de decidir que no jugará en la Liga Dominicana , para incorporarse a los Tomateros de Culiacán en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico .

El histórico pelotero dominicano, identificado durante años con las Estrellas Orientales de la LIDOM, optó por continuar su carrera en México, país donde recuperó protagonismo y se convirtió en una de las grandes figuras de los Diablos Rojos del México.

La llegada de Canó representa uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años para los Tomateros, una organización que busca volver al campeonato tras quedarse corta en las últimas dos temporadas frente a los Charros de Jalisco.

El exjugador de los Yankees de Nueva York mantiene su nivel competitivo pese a sus 43 años. Desde su llegada a los Diablos Rojos, el dominicano se transformó en uno de los peloteros más dominantes de la Liga Mexicana de Beisbol, ayudando al conjunto escarlata a conquistar un bicampeonato.

Durante la campaña de 2025, Canó bateó para .372, conectó 137 hits, pegó 32 dobletes, produjo 86 carreras y disparó 14 cuadrangulares en 86 juegos, números con los que volvió a demostrar la calidad que lo convirtió en una estrella de las Grandes Ligas.

En la actual temporada, el dominicano continúa siendo pieza importante de los Diablos Rojos, manteniéndose entre los mejores bateadores del circuito y consolidándose como uno de los extranjeros más exitosos que han llegado al beisbol mexicano en años recientes.

Además, el movimiento también reúne nuevamente a Canó con Lorenzo Bundy, manager de los Tomateros, quien actualmente también lo dirige en la organización escarlata. A eso se suma la presencia de Ramiro Peña, con quien compartió vestidor en los Yankees campeones de la Serie Mundial 2009.

La trayectoria de Robinson Canó incluye 17 temporadas en MLB, 8 Juegos de Estrellas, 5 Bates de Plata, 2 Guantes de Oro y el título del Home Run Derby de 2011. También fue parte de la selección de República Dominicana que conquistó el Clásico Mundial de Beisbol 2013.

Con su incorporación, los Tomateros de Culiacán mandan un mensaje contundente rumbo a la próxima campaña de la LMP, apostando por experiencia, impacto mediático y un bateador que todavía luce vigente.