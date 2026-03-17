Senegal acudirá al TAS tras ser despojado de la Copa Africana 2025 

El fútbol africano atraviesa uno de sus capítulos más controvertidos en su historia luego de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) emitió este 17 de marzo una resolución histórica que altera el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) Marruecos 2025, retirándole el trofeo a Senegal para otorgárselo a los anfitriones, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), con un marcador oficial de 3-0.

El conflicto en cuestión tiene que ver con la prórroga de una final de alta tensión, el mediapunta marroquí Brahim Díaz cayó dentro del área senegalesa. Tras una revisión en el VAR, el árbitro señaló un penal a favor de Marruecos, lo que desató la furia del banquillo de los "Leones de la Teranga".

En un acto de protesta que hoy les cuesta el campeonato, el seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus dirigidos abandonar el terreno de juego, una interrupción que se prolongó por varios minutos y que la CAF ha calificado como "incomparecencia".

La Junta de Apelación de la CAF determinó que Senegal infringió los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición. Según el fallo, la conducta de la delegación senegalesa fue inaceptable, anulando así la decisión previa de la Comisión Disciplinaria y estimando en su totalidad el recurso presentado por Marruecos. Con esto, el resultado se registra como una derrota administrativa para Senegal, privándolos de lo que habría sido su segundo título continental.

La contraofensiva de Dakar: Las medidas que tomará Senegal

La respuesta de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) no se hizo esperar. A través de un comunicado, la institución calificó el fallo como una "decisión inicua, sin precedentes e inaceptable" que, a su juicio, pone en entredicho la credibilidad de la justicia deportiva en el continente.

“Este procedimiento es consecuencia de la denuncia presentada durante el partido n.º 52 de la Copa Africana de Naciones (CAN) TotalEnergies, Marruecos 2025, que enfrentó a Senegal contra Marruecos. Mediante esta decisión, el Jurado de Apelación de la CAF ha declarado admisible y ha aceptado el recurso de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF).

“Al hacerlo, la instancia ha anulado la decisión que había sido dictada previamente por el Jurado Disciplinario de la CAF, bajo el argumento de que el derecho a ser escuchada de la parte apelante no habría sido respetado durante el procedimiento de primera instancia”.

Ante lo que consideran un atropello a su integridad, Senegal ha anunciado las siguientes acciones inmediatas:

Apelación ante el TAS: La FSF confirmó que llevará el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, Suiza, con el fin de revertir la derrota del partido .

La FSF confirmó que llevará el caso al Denuncia de irregularidades procesales: Senegal argumenta que la CAF admitió el recurso de Marruecos bajo el pretexto de que "el derecho a ser escuchada de la parte apelante no fue respetado", algo que considera una maniobra técnica para favorecer a los anfitriones.

Mientras el caso viaja a Suiza, Marruecos celebra su segunda corona continental bajo la sombra del escritorio, mientras Senegal se prepara para una batalla legal.