¡Polémica! Pape Thiaw, entrenador de Senegal,  atrinchera el trofeo de la Copa Africana en una base militar

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, protagonizó una nueva controversia tras aparecer en un video sosteniendo el trofeo de la Copa Africana de Naciones dentro de una base militar, rodeado por elementos armados. Las imágenes se difundieron en redes sociales días después de que la Confederación Africana de Futbol retirara el título a Senegal.

En el video, el técnico aparece escoltado por oficiales mientras sostiene el trofeo, en una escena que ha sido interpretada como una respuesta simbólica a la decisión del organismo. Reportes de The Guardian Nigeria News señalan que el trofeo fue trasladado a una instalación de alta seguridad, donde permanece bajo resguardo y fue exhibido ante personal militar.

La medida ocurre tras el fallo de la CAF que anuló la victoria de Senegal en la final disputada en enero frente a Marruecos. El partido había terminado 1-0 en tiempo extra con gol de Pape Gueye, luego de un cierre marcado por un penal a favor del equipo marroquí que generó protestas del banquillo senegalés.

Tras revisar los hechos, la comisión de apelación determinó que Senegal incurrió en abandono del terreno de juego durante la protesta, por lo que decretó una derrota administrativa 3-0 y otorgó el campeonato a Marruecos de manera retroactiva.

La decisión provocó la reacción de la Federación Senegalesa de Futbol, que calificó el fallo como injusto e inaceptable. El organismo confirmó que presentará una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana.

En paralelo, el episodio del penalti que detonó la polémica incluyó la intervención de Sadio Mané, quien persuadió a sus compañeros para permitir el cobro por parte de Brahim Díaz, cuyo disparo fue detenido en la última jugada del tiempo regular.

Thiaw, quien fue sancionado con cinco partidos tras la final, había señalado previamente en redes sociales que su reacción durante el encuentro respondió a la intención de proteger a sus jugadores ante lo que consideró una situación injusta. La disputa por el título se mantiene abierta a la espera de la resolución del TAS.