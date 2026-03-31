Semenya promete luchar contra el nuevo requisito olímpico de pruebas de género

La doble campeona olímpica Caster Semenya ha declarado su firme intención de combatir la nueva política del Comité Olímpico Internacional (COI) que exige pruebas genéticas de género para la categoría femenil en los Juegos. La atleta sudafricana, de 35 años, insiste en que la normativa, que busca imponer un estándar universal en el deporte de élite, "socava los derechos de las mujeres".

El COI presentó la semana pasad nuevas reglas que demandan pruebas de género y se espera que se convierta en una normativa universal para las competidoras en el deporte femenino de élite. Esta decisión surge tras años de regulaciones fragmentadas que han generado controversia y debates éticos sobre la inclusión y la equidad.

Cuestionada o puesta en tela de juicio, Semenya ha estado en el centro de uno de esos debates debido a su prolongada batalla legal contra World Athletics por su derecho a competir en la pista a pesar de tener una Diferencia en el Desarrollo Sexual (DSD).

Semenya dará la batalla contra el COI. Reuters

En declaraciones a la agencia Reuters desde Pretoria, Sudáfrica, la reconocida atleta se mostró desafiante y dispuesta a dar la batalla: "Vamos a alzar la voz, vamos a hacer ruido hasta que seamos escuchadas," afirmó. "Ahora es un asunto de mujeres defendiéndose a sí mismas para decir: '¡Ya basta!' No se nos va a decir cómo hacer las cosas."

La campeona, que ha visto su carrera afectada por diversas normas que limitan los niveles de testosterona en atletas con DSD, cuestionó la necesidad de someter a las mujeres a un escrutinio tan invasivo y netamente discriminatorio. "Si realmente somos aceptadas como mujeres para participar, ¿por qué mi apariencia o mi voz, por qué mis partes internas tienen que ser un problema para participar en el deporte?", concluyó Semenya, poniendo el foco en la privacidad y la dignidad de las atletas.