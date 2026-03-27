Alexa Grasso calienta revancha con Maycee Barber y apunta a nueva pelea por el título

Alexa Grasso está de vuelta y lo hará en una pelea clave para su futuro dentro de la UFC. La peleadora mexicana regresará a la actividad este sábado en UFC Fight Night Seattle, donde enfrentará a la estadounidense Maycee Barber en el combate coestelar de la noche.

La pelea no sólo representa una revancha del combate que ambas sostuvieron en 2021, y que ganó la mexicana, sino que además podría marcar el camino rumbo a una nueva oportunidad titular en la división de peso mosca.

En entrevista exclusiva para Adrenalina, la tapatía dejó claro que está motivada por volver al octágono y por medirse nuevamente a una rival a la que respeta, pero ante la que confía en imponer condiciones.

Estoy muy emocionada de volver. Es una pelea que se va a repetir, nuestra primera pelea estuvo buenísima, entonces estoy segura de que con toda la experiencia que hemos ganado a través de estos cinco años, va a ser mucho mejor”, afirmó Alexa Grasso.

La ex campeona sabe que este combate puede ser determinante para ambas peleadoras, ya que una victoria las pondría cerca de una pelea por el cinturón.

Creo que es una oportunidad muy importante para las dos. Obviamente, siempre el campeonato es lo más importante y por lo que una va en cada pelea, entonces creo que esta pelea es muy importante”, puntualizó.

Alexa Grasso confía en su experiencia para marcar diferencia

Conocida como “La Princesa Tapatía”, Alexa Grasso considera que el duelo ante Barber será muy distinto al de hace unos años. Después de disputar tres peleas de campeonato y medirse ante la élite de las 125 libras, la mexicana confía en que su recorrido en la cima será un factor decisivo.

El factor diferencial yo creo que será la experiencia. Las últimas peleas que he tenido han sido de mucha calidad técnica, las oponentes que he enfrentado no han sido nada fáciles, y eso me ha hecho mejorar muchísimo”, explicó.

Grasso resaltó que las peleas titulares la llevaron a otra dimensión competitiva, algo que ahora busca capitalizar en esta nueva prueba.

Enfrentar esa adversidad, esa presión… las peleas de campeonato son otro nivel, son otra vida, son otra perspectiva, son absolutamente todo. Entonces creo que la experiencia en todo eso me va a ayudar mucho este sábado”, apuntó.

Maycee Barber, una rival en ascenso

Del otro lado estará Maycee Barber, una de las peleadoras con mayor proyección dentro del peso mosca y actual poseedora de un récord de 15 victorias y 2 derrotas. Sin embargo, lejos de intimidarse, Grasso reconoce la evolución de su rival y eso la motiva todavía más.

Realmente ha mejorado mucho, pero yo también he mejorado mucho. La verdad es que me emociona esta pelea, sé que ambas vamos a ir a darlo todo”, finalizó la mexicana.

Con una rival de alto perfil enfrente y la posibilidad de volver a meterse en la conversación por el campeonato, Alexa Grasso se juega mucho más que una revancha en Seattle.