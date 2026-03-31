¡Por segunda vez en la historia! México vs República Checa en un Mundial 

República Checa se llevó su repechaje europeo sobre Dinamarca 2-2 (3-1) y con ello terminó una espera de 20 años para volver al máximo escenario de la FIFA. En Praga, ha concretado su cita al Mundial 2026 y, con ello, su lugar en el Grupo A para saldar una vieja cuenta mundialista con la Selección Mexicana.

El duelo contra México está programado para el 24 de junio próximo, en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Será el tercero para los mexicanos dentro de la fase grupal, una vez que se mida ante Sudáfrica en la inauguración (11 de junio), en el mismo escenario del renovado Coloso de Santa Úrsula.

Después en Guadalajara, Jalisco, los dirigidos por Javier Aguirre enfrentarán a Corea del Sur (18 de junio).

República Checa en los Mundiales

La historia de República Checa en las Copas del Mundo se resume en 11 participaciones: nueve como la extinta Checoslovaquia, una como su nombre actual (2006, no pasó de la fase de grupos y finalizó en el lugar 20) y la que protagonizará en el Mundial 2026.

Su mejor posición histórica ocurrió como subcampeón en par de ediciones como Checoslovaquia (1934 y 1962).

En marcas individuales, el guardameta Petr Cech es el jugador con más partidos disputados (124), mientras que su máximo anotador en Mundiales es Oldrich Nejedly ( 7); ganó Bota de Oro en 1934). Mientras que en la era moderna de los mundiales es Tomas Rosicky (2).

Antecedentes de México y República Checa.

En el histórico, México y República Checa tienen tres enfrentamientos, con saldo favorable para los europeos, con dos victorias por una de los mexicanos.

En su primer encuentro, en un amistoso pactado en abril de 1961, la entonces Checoslovaquia se impuso como local, en Ostrava, por 2-1.

El desquite llegó en la Copa del Mundo de Chile 1962. Aquel 7 de junio, en el Estadio el Sausalito de Viña del Mar, México se impuso 3-1 a Checoslovaquia; resultado histórico al tratarse de la primera victoria de la Selección Mexicana en un Mundial.

El tercer duelo se dio en febrero del 2000, en Hong Kong. Ganó República Checa por 2-1 en la Carlsberg Cup.