VIDEOS: Noche histórica en los Balcanes; el carnaval bosnio que enterró el sueño italiano

La ciudad de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, ha vivido una nueva página de su historia moderna, muy distinta a la de hace 30 años, cuando estaba bajo el asedio más largo de la historia que duró 44 meses durante la guerra; ahora las calles estaban desbordadas, pero era por una gran celebración: la clasificación al Mundial 2026.

La noche del 31 de marzo y la madrugada de abril de 2026 serán recordadas por el festejo que se desató en las calles. A diferencia de hace tres décadas, cuando la gente se escondía de los francotiradores, ahora una gran multitud invadió las plazas con sus coches y a pie, todo para conmemorar el día que eliminaron a Italia en la repesca, un resultado que parece el karma perfecto, luego de que los cuatro veces campeones del mundo habían presupuestado que Bosnia sería un rival fácil.

Los festejos no eran para menos. Esta es apenas la segunda ocasión en que el país avanza a la ronda final, tras haberlo conseguido en el Mundial de Brasil 2014, donde quedaron eliminados en la fase de grupos. Ahora, resistieron en la tanda de penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular de la final del repechaje. Con este resultado, propinaron la tercera eliminación consecutiva de la tetracampeona del mundo.

El encuentro comenzó con esperanza para la "Azzurra" gracias a un gol de Moise Kean al minuto 15. Sin embargo, el rumbo cambió drásticamente al minuto 42 con la expulsión de Alessandro Bastoni. Bosnia aprovechó la superioridad numérica y logró el empate al 79' por conducto de Haris Tabakovic, forzando la prórroga y los disparos desde los once pasos.

En la definición, la puntería italiana desapareció: Pio Esposito voló su disparo y Bryan Cristante lo estrelló en el travesaño. Bosnia, infalible con un pleno de aciertos, selló su boleto al Grupo B del Mundial, donde enfrentará a Canadá, Qatar y Suiza.

"Otra generación de niños italianos verá un Mundial sin su selección", declaró entre lágrimas Leonardo Spinazzola. Italia, que no clasifica desde 2014, es ahora la única campeona del mundo en ausentarse de tres fases finales seguidas. Pero las lágrimas de unos son la risa de otros y hoy, Bosnia celebra un hecho histórico, porque no cualquier noche se elimina a Italia y, además, se consigue el pase al Mundial 2026.