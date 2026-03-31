Irak Vs Bolivia EN VIVO: Por el último boleto al Mundial 2026
Desde Monterrey, Irak y Bolivia definirán al último invitado para el Mundial 2026; quien gane será parte del Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal
Que generará peligro en el arco rival durante la última parte del compromiso
A la primera mitad del compromiso
Que el portero Ahmed Fadhil sostiene sin problema alguno... a pesar de que se queda tirado por un mentirón
Estremece las tribunas del Gigante de acero luego de un compromiso en donde la afición estaba en su contra
Moisés Paniagua anota el 1-1 tras robar un disparo que iba para afuera y estremece la red para igualar
Y todo termina en nada en una jugada donde le balón se escurrió por línea de fondo
Que el portero Ahmed Fadhil controla y juega ed manera segura en favor de Irak
Tras un contacto en el área; Iván Barton deja seguir el partido
Bolivia toma el balón sin crear ningún tipo de peligro en campo rival
De lado a lado y cantando el 'ole' en el Gigante de acero
Que pondrá peligro en el arco de Ahmed Fadhil
Todo en favor de Irak, mientras Bolivia busca los espacios en el área rival
Con la intención de igualar cuanto antes el compromiso en el Gigante de Acero
Ali Al Hamadi anota el 1-0 en favor de Irak al aprovechar un tiro de esquina
Guillermo Viscarra salva el gol de Irak y mantiene el 0-0 en este Repechaje de FIFA
Aimar Sher es derribado y Ali Al Hamadi toma el esférico
Que mete a 9 de Irak en su propia área
Ante un estadio que apoya en mayor medida a Irak
Irak y Bolivia van por su boleto para el Mundial 2026 y unirse a los demás invitados
En la cancha del Estadio BBVA
Irak: Ahmed Fadhil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski, Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Aimar Sher, Ayman Hussein y Ali Al Hamadi
Bolivia: Guillermo Viscarra, Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández, Ramiro Vaca, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Juan Godoy
En este sector se encuentran:
Vs Noruega / martes 16 de junio - Boston.
Vs Francia / lunes 22 de junio - Philadelphia.
Vs Senegal / viernes 26 de junio - Toronto.
Partido que se llevará a cabo en el Estadio BBVA de Monterrey
BFG