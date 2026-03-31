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Irak Vs Bolivia EN VIVO: Por el último boleto al Mundial 2026

Desde Monterrey, Irak y Bolivia definirán al último invitado para el Mundial 2026; quien gane será parte del Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal

Por: Bernardo Ferreira

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Irak y Bolivia definirán quién es el invitado 48 al Mundial 2026Mexsport
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IRAK
11
BOLIVIA
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PRIMER TIEMPO
45+2'Nuevo balón detenido para Bolivia

Que generará peligro en el arco rival durante la última parte del compromiso

45'Se añaden 5 minutos

A la primera mitad del compromiso

44'Disparo de Ramiro Vaca

Que el portero Ahmed Fadhil sostiene sin problema alguno... a pesar de que se queda tirado por un mentirón

41'"Bolivia, Bolivia, Bolivia"

Estremece las tribunas del Gigante de acero luego de un compromiso en donde la afición estaba en su contra

38'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOLIVIAAAAAAA

Moisés Paniagua anota el 1-1 tras robar un disparo que iba para afuera y estremece la red para igualar

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Moisés Paniagua celebra su gol en el minuto 38 ante Irak.Mexsport
35'Ali Al Hamadi busca el 2-0

Y todo termina en nada en una jugada donde le balón se escurrió por línea de fondo

33'Disparo de larga distancia

Que el portero Ahmed Fadhil controla y juega ed manera segura en favor de Irak

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Diego Medina y Ibrahim Bayesh en la disputa del balón durante el Irak vs Bolivia.Mexsport
31'Bolivia exige penal

Tras un contacto en el área; Iván Barton deja seguir el partido

28'Tras la pausa por hidratación

Bolivia toma el balón sin crear ningún tipo de peligro en campo rival

22'Irak comienza a tocar el balón

De lado a lado y cantando el 'ole' en el Gigante de acero

19'Balón parado para Bolivia

Que pondrá peligro en el arco de Ahmed Fadhil

16'Se comienza a corear el 'ole'

Todo en favor de Irak, mientras Bolivia busca los espacios en el área rival

12'Bolivia toma la iniciativa

Con la intención de igualar cuanto antes el compromiso en el Gigante de Acero

9'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE IRAAAAAAAAAAAAAK

Ali Al Hamadi anota el 1-0 en favor de Irak al aprovechar un tiro de esquina 

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Ali Al Hamadi celebra gol de Irak en el minuto 9 del partido ante Bolivia.Mexsport
8'¡¡¡¡¡Qué atajadaaaaaaaaaa!!!!

Guillermo Viscarra salva el gol de Irak y mantiene el 0-0 en este Repechaje de FIFA

7'Tiro libre con peligro para Irak

Aimar Sher es derribado y Ali Al Hamadi toma el esférico

4'Tiro de esquina en favor de los sudamericanos

Que mete a 9 de Irak en su propia área

2'Bolivia toma las riendas

Ante un estadio que apoya en mayor medida a Irak

0'¡Arranca el partido!

Irak y Bolivia van por su boleto para el Mundial 2026 y unirse a los demás invitados

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Aficionados en el Estadio BBVA durante el partido entre Irak y Bolivia por el último boleto al Mundial 2026.Mexsport
-Se entonan los Himnos Nacionales

En la cancha del Estadio BBVA

-¡Alineaciones confirmadas!

Irak: Ahmed Fadhil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski, Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Aimar Sher, Ayman Hussein y Ali Al Hamadi

Bolivia: Guillermo Viscarra, Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández, Ramiro Vaca, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Juan Godoy

-Quien gane irá al Grupo I

En este sector se encuentran:
Vs Noruega / martes 16 de junio - Boston.
Vs Francia / lunes 22 de junio - Philadelphia.
Vs Senegal / viernes 26 de junio - Toronto.

-Irak y Bolivia se miden por el último boleto al Mundial 2026

Partido que se llevará a cabo en el Estadio BBVA de Monterrey

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Irak y Bolivia definirán quién es el invitado 48 al Mundial 2026Mexsport

BFG

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