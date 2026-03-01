¿Mundial en riesgo? FIFA enfrentó una semana crítica por conflictos en México e Irán

La FIFA ha sido alcanzada por la presión externa. Dos de los países que organizan sus Copa del Mundo a poco más de 100 días, han entrado en una espiral que reflejan los problemas sociales que enfrenten día a día.

Ha sido una semana compleja para el entorno del Mundial, primero con los problemas de seguridad en México con la captura de Nemesio Oseguera El Mencho y después con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Mientras el mundo arde, La FIFA sigue enviando el mensaje de calma sobre la realización de la Copa del Mundo, sin embargo, como nunca antes, un evento que hipnotiza a todo el planeta, pende cada vez más de un hilo.

IRÁN-ESTADOS UNIDOS: LA GUERRA

Irán y Estados Unidos rompieron relaciones desde finales de la década de los 70 y se agudizó este sábado 28 de febrero con los ataques sobre Teherán, la capital iraní que dejaron a 201 muertos entre ellos el líder supremo de su país, el Ayatola Ali Jamenei.

Esto ha desatado una seria amenaza de guerra en la que Irán advirtió que no quedará impune la muerte de su máximo patriarca.

La SRE llamó a preservar la paz en Medio Oriente tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, exhortando al diálogo y la vía diplomática. Especial

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, declaró que México, co-anfitrión con Estados Unidos y Canadá, debería condenar los ataques de Estados Unidos.

Irán es una de las selecciones clasificadas al próximo Mundial y su participación ha sido puesta en vilo tras estos ataques.

Los iraníes están pactados pactados para jugar en Inglewood, California y Seattle ante Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, había comentado en Excélsior en agosto del año pasado, respecto a que sus aficionados no pueden ingresar a territorio estadounidense al igual que los haitianos, que un país organizador no debe poner barreras.

Ser anfitrión de un evento global implica responsabilidades. Si un país no quiere asumirlas, no debería postularse como sede. Las normas de la FIFA no aceptan discriminación de ningún tipo”

Abolfazl Pasandideh, Embajador de Irán en México Embajada de Irán

En tanto, el presidente de la Federación de Irán, Mehdi Taj, aseveró que no pueden garantizar la participación de Irán en la Copa del Mundo tras lo sucedido.

"Lo cierto es que no podemos, tras este ataque, esperar que la Copa del Mundo se realice con esperanza".

Y EN MÉXICO, OTROS PROBLEMAS

La caótica semana para la FIFA inició el domingo 22 de febrero cuando en México, un operativo militar, con ayuda de Estados Unidos, derivó en la captura del narcotraficante más buscado, Nemesio Oseguera Alias El Mencho, lo que hizo que el mundo volteara los ojos hacía nuestro país para preguntarse si era seguro hacer el Mundial aquí.

Una serie de narcobloqueos en las carreteras con vehículos incendiados, preocuparon principalmente a España, uno de los países que tendrán juegos en el Estadio Akron.

La FIFA tuvo intensas reuniones de trabajo con el Gobierno Federal a tal grado que el presidente de este organismo futbolístico respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum para seguir adelante con el evenot y prueba de ello fue el desembarco de la Copa del Mundo en el aerupuerto Felipe Ángeles en el Estado de México.

Claudia Sheinbaum, agradeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por reiterar el respaldo del organismo internacional para que México continúe como sede del Mundial. Pável Jurado Canseco

Además se organizará un juego de Leyendas en Guadalajara este martes 3 de marzo, que fue el punto neurálgico de la violencia causada por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

FIFA ATAJA EL TEMA

La FIFA ha salido a desviar el tema, pero con ciertas incertidumbres que no aclaran si la Copa sigue firme en todas sus aristas. El Secretario General del organismo del balompié mundial, Mattías Gafstrom, mencionó que siguen al detalle los acontecimientos que van surgiendo entre los países en conflicto para ver la organización de la Copa.

"Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo”.

Por lo pronto, el Mundial se mantiene en pie, pero casa movimiento en el ajedrez mundial, lo pone contra la pared.