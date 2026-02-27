Visita de gala en México: el trofeo de la Copa del Mundo está en casa

A 104 días de que el Estadio Azteca vuelva a vibrar con su tercera inauguración de un Mundial, el trofeo más codiciado del planeta ya pisó suelo mexicano. Este viernes, la Copa del Mundo arribó al país a través del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), marcando el inicio de una gira que encenderá la pasión mundialista en cada rincón del territorio nacional.

La copa —que pesa 6.175 kilogramos de oro— llegó acompañada por figuras clave en la organización y promoción del evento. Entre ellos estuvieron Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores; Louis Balat, presidente de Coca-Cola México; y Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, quien destacó la magnitud del momento:

México se dijo listo para recibir a todos para el Mundial 2026 Reuters

“Es el momento en el que culminan muchos esfuerzos, un gran trabajo en equipo. Esta copa ha visto llorar, reír y abrazar al mundo entero, estamos listos para recibir a todos”, señaló Cuevas.

También estuvo presente Hugo Sánchez, histórico del futbol mexicano, quien tuvo un primer acercamiento con el trofeo y, posteriormente, encabezó la develación oficial junto a Roberto Ayala, exjugador y auxiliar técnico de Lionel Scaloni en la consagración de Argentina en Qatar 2022.

El Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA pesa 6.175 kilogramos de oro Reuters

Por su parte, Jurgen Mainka, director general de FIFA México, subrayó el espíritu de la gira: “De esta forma acercamos a todas las personas a la Copa del Mundo. Que esta sea la mejor edición de todas y confirmar que México es el mejor anfitrión”.

El trofeo visitará México como parte de un recorrido internacional que contempla 75 paradas en más de 150 días. En territorio nacional permanecerá 26 días y recorrerá nueve ciudades: Guadalajara (Estadio Guadalajara), León (Poliforum), Veracruz (WTC), Chihuahua (Centro de Convenciones), Querétaro (Centro de Convenciones), Monterrey (Estadio Monterrey), Puebla (Centro de Congresos), Mérida (Centro Internacional de Congresos) y la Ciudad de México (Utopía Mixhuca).