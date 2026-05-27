Selección de Uruguay: Calendario, historia y jugador a seguir en el Mundial 2026

Uruguay es el arquitecto del futbol mundial. Fue el primer anfitrión y campeón en 1930, protagonista del inolvidable ‘Maracanazo’ en 1950 donde venció a Brasil. La Celeste cimentó una mística de invencibilidad y coraje.

Durante la primera mitad del siglo XX, Uruguay era la potencia absoluta, demostrando que un país de apenas tres millones de habitantes podía dominar a las naciones más grandes del planeta a base de técnica y un espíritu competitivo indomable conocido como ‘Garra Charrúa’.

Ronald Araujo y Federico Valverde, las dos estrellas de Uruguay Instagram

Tras décadas de altibajos y ausencias, la selección uruguaya vivió un renacimiento espectacular en la Era Moderna bajo la dirección de Óscar Washington Tabárez.

El punto máximo de este resurgir fue Sudáfrica 2010, donde de la mano de Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani, el equipo alcanzó las semifinales tras una dramática serie contra Ghana.

Este periodo devolvió a Uruguay a la élite, convirtiéndolo en un rival temido que combinaba una defensa de hierro con una delantera de clase mundial.

Uruguay atraviesa una transición generacional fascinante de la mano de Marcelo Bielsa. Con una nueva camada de jugadores dinámicos liderados por Federico Valverde y Darwin Núñez, la Celeste ha evolucionado de un estilo netamente defensivo a uno de presión alta y vértigo.

Rumbo al Mundial 2026, Uruguay no solo busca competir, sino reclamar su lugar histórico como el tercer gigante de Sudamérica, apoyado en una identidad que mezcla su glorioso pasado con la modernidad táctica actual.

En el pasado, el núcleo de la selección estaba formado por las estrellas del Nacional y del Peñarol, pero en la actualidad se nutre de jugadores que militan en Brasil, Inglaterra, Grecia, Italia, México, Portugal y España. Uruguay está lista para su decimoquinta participación en la Copa Mundial.

Dato curioso: El uruguayo que marcó con una discapacidad

En el primer Mundial, Uruguay tuvo un delantero llamado Héctor Castro, apodado ‘El Divino Manco’. Castro había perdido el antebrazo derecho accidentalmente con una sierra eléctrica cuando era adolescente.

No sólo jugó, sino que anotó el primer gol de Uruguay en la historia de los torneos y el gol final en la victoria 4-2 contra Argentina que los hizo campeones. Es el único jugador con una discapacidad física evidente en ganar una final del mundo.

¿Hasta dónde llegará Uruguay en el Mundial 2026?

Tiene argumentos para alcanzar las semifinales del Mundial con Marcelo Bielsa. Su intensidad, dinámica ofensiva y talento joven pueden convertirla en una de las sorpresas del torneo si mantiene regularidad y solidez defensiva.

¿Quién será la figura de Uruguay en el Mundial 2026?

Desde su debut en 2019, Darwin Núñez ha marcado goles cruciales para su selección. Superó una grave lesión de rodilla y ganó dos campeonatos de liga con el Peñarol, uno de los equipos más poderosos de Uruguay.

El Liverpool pagó 64 millones de libras esterlinas para que formará parte del plantel que fue campeón de la Premier League en 2024-25. En agosto de 2025 se incorporó al Al Hilal.

Darwin Núñez apunta a ser la estrella de Uruguay en el Mundial 2026 Instagram

DT MARCELO BIELSA

Es un técnico argentino admirado por su intensidad táctica, presión alta y obsesión por el detalle. Formador de grandes entrenadores, dejó huella en clubes y selecciones como Argentina, Chile y Uruguay por su estilo ofensivo y liderazgo exigente.

Calendario de Uruguay en el Mundial 2026

ARABIA SAUDITA VS URUGUAY 15 DE JUNIO 16:00 HRS

URUGUAY VS CABO VERDE 21 DE JUNIO 16:00 HRS

URUGUAY VS ESPAÑA 26 DE JUNIO 18:00 HRS

Marcelo Bielsa, el DT que quiere renacer a Uruguay REUTERS

Ficha técnica de Uruguay en Mundiales