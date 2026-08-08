Jorge Messi, el padre que siempre creyó en la grandeza del pequeño Lionel Andrés

Durante las últimas dos décadas se volvió una costumbre ver a Lionel Andrés Messi como el crack internacional del futbol mundial en donde quiera que se encuentre. Con el Barcelona FC, con el Paris Saint Germain, el Inter Miami o la Selección Argentina.

Pero antes que todo el éxito llegara, hubo alguien que construyó su carrera con base en complicadas decisiones y momentos sumamente retadores. Su nombre fue Jorge Horacio Messi, el padre del jugador que perdió la vida este 8 de agosto, a los 68 años de edad.

Jorge era un habitante común y corriente de la ciudad de Rosario, en Argentina. Director de una fábrica de acero, entrenador de futbol en sus tiempos libres, esposo de Celia Cuccittini, quien trabajaba en taller de fabricación de imanes.

Padre de cuatro hijos, pronto Jorge se percató que el tercero de ellos, Lionel Andrés, tenía un talento especial para jugar futbol. Con apenas cuatro años de edad, Jorge ingresó a su hijo al que sería el primer equipo en la vida del astro argentino, el Grandoli FC.

La carrera del pequeño Messi continuó en el equipo Newell's Old Boys, de su natal Rosario donde todo transcurrió con normalidad hasta llegar a los 11 años de edad, cuando Jorge se dio cuenta que su hijo no tenía la misma estatura que los chicos de su edad. Leo debía soportar incluso el abuso de otros niños por su corta estatura.

Entonces llegó la primera decisión coyuntural de Jorge Messi: llevar a su pequeño hijo con el endocrinólogo Diego Schwarzstein. El diagnóstico del médico determinó que Leo padecía déficit de la hormona del crecimiento. Frente a ellos había una solución, si bien sería costosa, existía la posibilidad de inyectar al pequeño niño con una hormona hasta que alcanzara la estatura promedio.

No sé si vas a ser mejor, pero vas a ser más alto que Maradona”, explicó el endocrinólogo.

Jorge Messi debía gastar 900 dólares mensuales en el tratamiento de Lionel Andrés, además de los gastos regulares de la familia. Pero luego de dos años de medicación, la situación se complicó cuando Jorge perdió su empleo y ni el propio club Newell’s Old Boys pudo responsabilizarse de los gastos de tratamiento del pequeño Leo.

Buscaron ayuda en el popular equipo River Plate. Tampoco resultó ser la solución, pero acercarse al cuadro “Millonario” les abrió una puerta, ser observados por visores del equipo Barcelona, de España.

A finales del 2000, con apenas 13 años, un 14 de diciembre Messi y sus padres viajaron a España para que Messi se probara con el club. Ese día, Messi marcó seis goles.

Charlie Rexach, el Director del Primer equipo del Barcelona, fue quien entregó a Jorge Messi la histórica “informal” servilleta de papel donde se comprometía a contratar al jugador y cubrir su costos tratamiento.

La servilleta que Jorge Messi hizo firmas a los directivo del Barcelona ESPECIAL

En febrero de 2001, Jorge Messi decidió mudarse a un pequeño departamento en el corazón de Barcelona. A pesar de llegar al club de sus amores, no fue sencillo registrar al joven Lionel porque las regulaciones de la Real Federación Española impedían que se incorporara a las juveniles del club.

Además de las limitaciones para jugar, Jorge debió lidiar con la tristeza de su hijo por la partida de su madre, quien regresó a Rosario, Argentina, para cuidar del resto de sus hijos. Jorge y su hijo Lionel debieron quedarse solos en el entorno complejo y desconocido de Barcelona.

La situación fue tan abrumadora, que un día Lionel Andrés preguntó a su padre si creía que debían tirar la toalla y volver a Rosario. Jorge tomó la segunda decisión coyuntural en la carrera de su hijo. Mantenerse en España buscando su sueño.

En 2002, por fin llegó la autorización de la Real Academia Española para que Leo pudiera ser registrado y fuera elegible para todas las categorías del Club. Todo el esfuerzo de Jorge Messi se vio recompensado en la temporada 2004-2005, cuando Lionel Messi debutó con el primer equipo del Barcelona, un 16 de octubre, ante el Espanyol.

El mundo entero conoce la carrera de éxitos que Lionel Andrés Messi Cuccittini. Ocho balones de oro, seis mundiales de la FIFA, una Copa del Mundo en Qatar 2022, 35 títulos con el Barcelona, 3 con el Paris Saint Germain, 3 más con el Inter Miami y millones de satisfacciones para los aficionados al futbol y al deporte profesional. Y todo lo anterior, gracias al esfuerzo de Jorge Horacio Messi, un padre que siempre creyó en la grandeza del pequeño Lionel Andrés.