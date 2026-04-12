Polémica arbitral arrebata triunfo a Toluca y da liderato de goleo a Joao Pedro

Con un polémico penal en la última jugada del partido marcado por Adonai Escobedo, Joao Pedro anotó y se convirtió en el líder de goleo del Clausura 2026 para determinar el empate entre Toluca y Atlético San Luis (1-1); los Diablos dejan escapar el subliderato y son 5º

Realizando rotaciones de cara a la vuelta de Concachampions frente a LA Galaxy, Toluca dio descanso a diversos futbolistas -entre ellos Paulinho- generando un estilo de juego poco reconocible para los comandados por el Turco Mohamed.

Sin grandes emociones en los arcos, ambos estrategas realizaron modificaciones y Joao Pedro intentaba aprovechar que Hormiga González no anotó este fin de semana para convertir en el Nemesio Diez y tomar el liderato de goleo en solitario.

Toluca 1-0 Atlético San Luis

Fue en el minuto 72 cuando el actual bicampeón de Liga MX logro ganarle la espalda a los potosinos, dejando a Franco Rossi fe frente al arco para definir por encima de Andrés Sánchez y consumar el tanto que significa tres puntos.

Toluca 1-1 Atlético San Luis

Finalmente, con una polémica jugada en el ocaso del compromiso, Joao Pedro tomó el balón para convertir el empate, llegar a 12 goles e igualar a Armando González como líder en la tabla individual de goleo, además de arrebatarle el triunfo a los Diablos que terminaron acariciando su boleto a la Liguilla.

Con este resultado, Toluca suma 27 puntos en el Clausura 2026 y se estanca en el 5ºsitio de la tabla de Liga MX, mientras que Atlético San Luis es 14º y prácticamente termina con sus posibilidades de regresar a la Fiesta Grande.

Sus rivales para la Jornada 15 del Clausura 2026

Para afrontar la Jornada 15 del Clausura 2026, Toluca intentará sumar 3 puntos más en la tabla de posiciones y mantenerse en la contienda por el liderato de la competencia, mientras que Atlético San Luis deberá imponer condiciones frente a uno de los punteros que necesita de la victoria para no rezagarse de la zona de privilegio:

Atlético San Luis Vs Pumas / viernes 17 de abril - 19:00 horas.

América Vs Toluca / sábado 18 de abril - 21:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Toluca ya cuenta con su boleto a la Liguilla del Clausura 2026, donde intentarán conquistar el tricampeonato. Mexsport

BFG