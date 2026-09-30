La Selección Mexicana, de “pata de perro” por la gran manzana

La larga concentración, pero sobre todo, no haber permitido la derrota en los últimos dos juegos de la Selección Mexicana tuvo su recompensa para los jugadores del representativo mexicano.

El Director Técnico de la Selección Nacional de México, Rafael Márquez, dio la tarde libre a sus jugadores que anoche consiguieron el empate contra Perú, en el segundo de los cuatro juegos amistosos por la fecha FIFA que tienen programados.

De hecho, los jugadores que no tuvieron actividad ayer en el duelo en el Red Bull Arena de Nueva York, hicieron trabajo ligero de cardio y recuperación para el día de hoy tener la jornada totalmente libre.

Los jugadores tendrán su siguiente partido el próximo sábado, ante Estados Unidos Redes Sociales

El grupo que se animó a compartir imágenes de su día en las calles de la Gran Manzana fue el conformado por Luis Gerardo Chávez, mediocampista del Dinamo de Moscú, Santiago Giménez, delantero del Porto de Portugal y los cruzazulinos Jorge Sánchez y Jeremy Márquez.

El descanso también obedeció a que el siguiente compromiso de la Selección será hasta el próximo sábado a las 20:00 horas, cuando se enfrenten a los Estados Unidos, en el Q2 Stadium, de Austin, Texas.